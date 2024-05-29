أفضل 10 أرقام قياسية لرونالدو
29/5/2024
سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الأرقام القياسية، وآخرها الاثنين الماضي، عندما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وسجل رونالدو 35 هدفا لفريق النصر، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي الحالي، والذي أحرز 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر أيضا.
ورغم الأرقام القياسية الكثيرة التي سجلها النجم البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما، فإن هناك 10 أرقام حطمها ستظل هي الأفضل في قياسية في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والأرقام القياسية الفريدة.
وفي ما يلي أفضل 10 أرقام قياسية سجلها رونالدو:
- أسرع لاعب يسجل 100 هدف لأي نادٍ، عندما وصل إلى هدفه الـ100 في 105 مباراة مع فريقه السابق ريال مدريد.
- أكبر عدد من التتويج بدوري أبطال أوروبا في القرن الـ21 برصيد 5 ألقاب في أعوام 2007 و2014 و2016 و2017 و2018.
- أكبر لاعب يسجل أكثر من 15 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في موسم 2021-2022.
- شارك مع منتخب البرتغال في 5 بطولات لكأس أوروبا وفي طريقه للمشاركة السادسة (2004 – 2008 – 2012 – 2016 – 2020).
- صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولتي كأس أوروبا (يورو) وكأس العالم مجتمعة (22 هدفا).
- الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد (450 هدفا).
- هداف دوري أبطال أوروبا (140 هدفا).
- صاحب الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية مع المنتخبات (128 هدفا).
- صاحب الرقم القياسي للمشاركات الدولية برصيد 206 مباريات مع منتخب البرتغال.
- صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم 893 هدفا.
المصدر : مواقع إلكترونية