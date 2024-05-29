أفضل 10 أرقام قياسية لرونالدو

سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الأرقام القياسية، وآخرها الاثنين الماضي، عندما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل رونالدو 35 هدفا لفريق النصر، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي الحالي، والذي أحرز 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر أيضا.

ورغم الأرقام القياسية الكثيرة التي سجلها النجم البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما، فإن هناك 10 أرقام حطمها ستظل هي الأفضل في قياسية في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والأرقام القياسية الفريدة.

وفي ما يلي أفضل 10 أرقام قياسية سجلها رونالدو: