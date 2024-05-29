سبب غريب يطيح بمانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

بات مانشستر يونايتد مهددا بالإقصاء من بطولة الدوري الأوروبي بسبب أزمة إدارية قد تتسبب فيها مجموعة "إنيوس" الاستثمارية، التي تمتلك 27% من أسهم النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن يونايتد مُنح مهلة حتى الاثنين المقبل فقط للعثور على حل، أو مواجهة العواقب.

ونشرت شركة إنيوس بيانا جاء فيه "نحن على علم بموقف الناديين (مان يونايتد ونيس الفرنسي)، ونحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الأوروبي، ومقتنعون بأن لدينا حلا للموسم المقبل".

🚨🥇| INEOS is “confident” about the participation of Manchester United and Nice in the Europa League next season. An independent panel will rule on the matter soon. [@sistoney67] #MUFC pic.twitter.com/UCX3EmaHHR — UtdTruthful (@Utdtruthful) May 28, 2024

وافتك "الشياطين الحمر" بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مانشستر سيتي 2-1.

وسلطت صحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على تفاصيل المشكلة التي تواجه اليونايتد، إذ تملك مجموعة إنيوس الاستثمارية 27% من أسهم النادي الإنجليزي، ويخطط مالكها جيم راتكليف لضخ استثمارات جديدة بقيمة 227 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات سترفع نسبة حصة إنيوس لأكثر من 30% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المسموح به بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للجهات المالكة لأكثر من ناد يشارك في بطولة واحدة.

ويمتلك ملياردير البتروكيميائيات راتكليف أيضا ناديين آخرين، هما نيس الفرنسي ولوزان السويسري، وهذا ما يجعله مخالفا لقواعد يويفا.

وتنص لوائح يويفا على أنه لا يجوز للمالك أو الكيان نفسه أن يكون له "تأثير حاسم" على فريقين أو عدة فرق تتنافس في البطولة نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنيوس تملك حصة أيضا من أسهم نادي نيس، الذي يشارك أيضا في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

🚨🚨| OFFICIAL: Manchester United have qualified for the UEFA Europa League. pic.twitter.com/hCC2WLOM3i — centredevils. (@centredevils) May 25, 2024

وأمام هذا الوضع قد يضطر الشياطين الحمر للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من ذلك، ما لم يُعثر على حل.

ولفتت صحيفة التلغراف إلى أن تتويج اليونايتد بلقب كأس إنجلترا، قد يمنحه الأفضلية ليبقى في الدوري الأوروبي، وينتهي الحال بهبوط نيس لمسابقة دوري المؤتمر.

من جانبه، علق جان بيير ريفييه رئيس نادي نيس قائلا: "لا بد من تعديلات إدارية، لن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك، ولكنها لا تمثل مشكلة".