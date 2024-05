سبب غريب يطيح بمانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

بات مانشستر يونايتد مهددا بالإقصاء من بطولة الدوري الأوروبي بسبب أزمة إدارية قد تتسبب فيها مجموعة "إنيوس" الاستثمارية، التي تمتلك 27% من أسهم النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن يونايتد مُنح مهلة حتى الاثنين المقبل فقط للعثور على حل، أو مواجهة العواقب.

ونشرت شركة إنيوس بيانا جاء فيه "نحن على علم بموقف الناديين (مان يونايتد ونيس الفرنسي)، ونحن على تواصل مستمر مع الاتحاد الأوروبي، ومقتنعون بأن لدينا حلا للموسم المقبل".

🚨🥇| INEOS is “confident” about the participation of Manchester United and Nice in the Europa League next season. An independent panel will rule on the matter soon. [@sistoney67] #MUFC pic.twitter.com/UCX3EmaHHR

— UtdTruthful (@Utdtruthful) May 28, 2024