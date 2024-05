بلع اللسان.. تعرف على قاتل لاعبي كرة القدم وطرق الإنقاذ

ثوان بين الحياة والموت، هكذا يصف بعض الأطباء "بلع اللسان" الذي يتعرض له الكثير من اللاعبين حتى على أعلى مستويات كرة القدم وأودى بحياة العديد منهم حتى أطلق عليه البعض "قاتل اللاعبين".

ولا يكاد يمر موسم إلا وتتعدد فيه حالات بلع اللسان في الملاعب، ولن تنسى جماهير كرة القدم الإنجليزية حادثة جون تيري قائد فريق تشلسي التي وقعت في موسم 2006-2007، عندما أنقذ طبيب أرسنال غاري لوين حياة نجم المنتخب الإنجليزي، عندما بلع لسانه إثر فقدانه الوعي نتيجة ركلة في الرأس من منافسه أثناء التنافس على الكرة، إذ تصادف وجود طبيب الفريق المنافس بالقرب من مكان سقوطه فسارع بإسعافه وأنقذ حياته.

وهناك حادثة شهيرة وقريبة وقعت في مارس/آذار عام 2017، عندما فقد النجم الإسباني فرناندو توريس الوعي خلال مباراة فريقه السابق أتليتكو مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا وبلع لسانه، نتيجة اصطدام عنيف جدا بالمنافس، وتم إنقاذ حياته أيضا.

وقال توريس عن هذه الحادثة إنه لم يتذكر ما حدث في الملعب لأنه كان فاقدا الوعي، مشيرا إلى أنه مر بشيء مماثل من قبل لكن سقوطه أمام ديبورتيفو "كان أسوأ".

وقد تكون حوادث هؤلاء النجوم الأشهر لكنها ليست الأولى ولم تكن الأخيرة، ففي عام 2019 فقد لاعب كرة القدم السويسري، فابيان شاير، وعيه بعد اصطدام عنيف في الرأس مع منافسه الجورجي بمباراتهما في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وكاد شاير يفقد حياته بعد أن ابتلع لسانه وتوقف عن التنفس لكن منافسه الجورجي، جانو أنانيدزه، أنقذه سريعا بأن أدخل يده في فم شاير وشد لسانه ليستعيد التنفس الطبيعي.

ووقعت هذا الشهر حالتا بلع لسان في تونس في يوم واحد خلال مباريات الدرجة الثانية، الأولى لعلاء مزام لاعب فريق الموج الرياضي، والثانية لغيث البولاهمي، لاعب فريق الملعب الأفريقي، إذ سقط الاثنان في مباراتين مختلفتين ونجحت الفرق الطبية في إسعافهما لكنهما نقلا إلى المستشفى للبقاء تحت الملاحظة.

ورغم تكرار حوادث بلع اللسان في الملاعب ومعرفة الفرق الطبية بطريقة إنقاذ اللاعبين منها فإن هناك العديد من حالات الوفاة وقعت في الملاعب إما للتأخر في الإسعاف أو عدم وجود أي فرق طبية أصلا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما حدث في مصر، حيث توفت اللاعبة إسراء حسني عام 2015 عقب مباراة فريقها صيد المحلة أمام مركز شباب الخولي بعد دقائق من فقدانها الوعي وابتلاع لسانها نتيجة اصطدامها بمنافستها، وتكررت نفس الحادثة مع حامد مهدي لاعب فريق دكرنس (بالدرجة الثانية) في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 في مباراة ودية.

وبالجزائر في فبراير/شباط عام 2018، بوفاة اللاعب داود بورزق بعدما ابتلع لسانه خلال مباراة فريقه الدهامشة أمام اتحاد عين آرنات.

ويمكن أن يحدث بلع اللسان بعيدا عن الملاعب والمباريات كالمعتاد، كما أعلن نادي السواعد الليبي نهاية شهر مارس/آذار الماضي عن وفاة لاعبه الدولي الشاب يوسف الهمالي (22 عاما) بسبب بلع لسانه أثناء النوم.

ومن فرط خطورة هذه الحوادث ينص قانون كرة القدم على إيقاف اللعب فورا في حالات إصابات الرأس، بل يسمح القانون بتغيير إضافي للفريق إذا اقتنع الحكم بأن اللاعب المستبدل أصيب في الرأس.

ويقول الدكتور أسامة عبد الرشيد استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب للجزيرة نت إن بلع اللسان ليس حالة بذاتها ولكنها نتيجة لحالات الإغماء وفقدان الوعي الذي يحدث للاعبين أو حتى أي إنسان عادي بعيدا عن الملاعب، وتحتاج لإسعاف سريع لأن ثوان قد تفرق بين الحياة والموت بالنسبة للمصاب.

ويوضح أن هذه الإصابات تحدث بعد غياب اللاعب عن الوعي نتيجة اصطدام عنيف في الرأس يحدث ارتجاجا في المخ أو أي سبب آخر مثل رجفان القلب أو النوبة القلبية، وذلك يتسبب في شلل أو ارتخاء عضلات الجسم ومنها اللسان فهو إحدى العضلات، وتكمن المشكلة في أن اللاعب يستلقي غالبا على ظهره أو يهرع زملاؤه لوضعه على ظهره وهذا مكمن الخطر حيث تتسبب الجاذبية الأرضية في ارتداد اللسان للخلف نحو الحلق مما يغلق مجرى التنفس وإذا لم يتم إسعافه سريعا فقد يفقد حياته أو يتعرض لمضاعفات خطيرة نتيجة الاختناق وانقطاع الأكسجين عن المخ.

ويضيف عبد الرشيد الذي عمل طبيبا للعديد من الفرق بالدوريات المصرية أن اختلال مستويات السكر والأملاح في الدم قد يؤدي إلى حدوث تشنجات لدى الرياضيين وفقدان الوعي ومن ثم ابتلاع اللسان، وهو أقرب تفسير لما حدث للاعب الليبي الذي بلغ لسانه أثناء النوم.

