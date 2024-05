بعد تعيين فليك.. 5 مدربين تعاقبوا على برشلونة تحت إمرة لابورتا

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تولي الألماني هانسي فليك تدريب النادي خلفا لتشافي هيرنانديز ليكون بذلك خامس مدرب يعمل تحت إمرة الرئيس خوان لابورتا خلال عهدتيه بالكامب نو.

وذكر النادي، في بيان، أن فليك (59 عاما) وقع على عقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2026.

في ولايته الأولى، استقدم الهولندي فرنك ريكارد والإسباني بيب غوارديولا أما في عهدته الثانية فكان رهانه على الهولندي رونالد كومان والإسباني تشافي هرنانديز والآن جاء الدور على الألماني هانسي فليك.

العهدة الأولى

بدأ لابورتا ولايته الأولى في موسم 2003-2004، بإقالة المدرب الصربي رادومير أنتيتش واضعا ثقته بفرانك ريكارد لخلافته.

وقضى الهولندي 5 مواسم في النادي الكتالوني، فاز خلالها بالدوري مرتين وكأس السوبر مرتين فضلا عن لقب دوري أبطال أوروبا.

On this day in 2003, Joan Laporta appointed Frank Rijkaard as Barça manager. pic.twitter.com/1ra2FcfhdE — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 23, 2022

وفي صيف 2008، قرر لابورتا التخلي عن ريكارد واختار ترقية مدرب الفريق الرديف بيب غواردويلا ليحل محله.

خلال فترة غوارديولا حقق برشلونة السداسية (6 ألقاب) ليكون موسمه الأكثر نجاحًا حتى الآن.

في صيف 2010، أنهى المحامي عهدته الأولى التي امتدت 7 سنوات في الكامب نو وفي رصيده مدربان و12 لقبا.

Un día que cambió la historia: el 8 de mayo de 2008, Joan Laporta (presidente del Barcelona por entonces), anunciaba en una conferencia de prensa que Josep Guardiola dejaría de entrenar a la Reserva para hacerse cargo del primer equipo blaugrana al final de la temporada. pic.twitter.com/bgMMum0Qse — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2019

العهدة الثانية

في مارس/آذار 2021، عاد لابورتا رئيسا لنادي برشلونة لمرة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات وذلك بعد غياب لأكثر من 10 سنوات.

مهمة لابورتا كانت إعادة بناء ناد في أزمة، مع تفاقم مشكلة الديون بسبب وباء كورونا، بينما كان ليونيل ميسي يفكر في مغادرة الفريق مجانا عند انتهاء عقده.

كانت أول قرارات لابورتا بعد تسلم مهامه هي التعاقد مع المدرب رونالد كومان.

فاز الهولندي بكأس الملك لكن الفترة التي قضاها في كامب نو تميزت بالشكوك المستمرة حول مستقبله، وانتهت بإقالته في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

Ronald Koeman has come out of the silence to claim that his former president Joan Laporta has done everything in his power to remove him from his position as Barcelona coach in October 2021. pic.twitter.com/rEw8eqkhsI — BelgiumAFTV (@AftvBelgium) March 3, 2022

في ذلك الوقت، تولى سيرجي بارخوان تعيين لاعب برشلونة السابق ومدرب الفريق الرديف المنصب بشكل مؤقت، ريثما يتم إنهاء الاتفاق مع تشافي هرنانديز.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن عن الاتفاق مع لاعب خط الوسط السابق الذي غادر قطر عائدا إلى وطنه، وبعد بضعة أشهر أولى من التأقلم، حقق الفريق الكتالوني، لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر موسم 2022-2023.

وبعد ما يزيد قليلا على عامين ونصف العام، قرر المحامي لابورتا الجمعة الماضي، إقالة تشافي، على الرغم من أن الطرفين أعلنا قبل شهر أنه سيواصل مهامه الموسم المقبل.

❗️President Laporta, already furious with Xavi after his comments before the match against Almería, heard that Xavi had told a journalist that 'Barça hadn't had a worse attack since "the Kodro times" while having coffee with a journalist. — @mundodeportivo pic.twitter.com/9JCVTh9TI6 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 29, 2024

وعلق الصحفي الكتالوني مارسيال لورنتي على الطريقة التي أقيل بها تشافي بالقول "قام رئيس برشلونة "لابورتا" بإهانة ثلاث من أساطير النادي (كومان وميسي وتشافي)، كما قام بتشويه صورة النادي بشكل مستمر وتدمير سمعته".

هذه المرة المدرب ذو شخصية مختلفة تمامًا. ومع عدم وجود أي خبرة له في الدوري الإسباني، أصبح فليك المدرب الخامس الذي سيعمل تحت قيادة لابورتا.

ووفقًا لما ذكره الصحفي خافي ميغيل، فإن لابورتا يواجه تحديا كبيرا بسبب رهانه على فليك، فإذا نجح المدرب الألماني مع الفريق الأول ستزداد فرص الرئيس في الاستمرار برئاسة برشلونة، وإذا فشل فسيكون مستقبله مهددًا وغامضًا للغاية.