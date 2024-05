أنخل دي ماريا قاب قوسين من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، بات على أعتاب إنتر ميامي الأميركي، لينضم إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان ومواطنه وصديقه لونيل ميسي.

ويقترب المهاجم البالغ من العمر 36 عاما من نهاية عقده مع العملاق البرتغالي بنفيكا، وسيصبح بعدها لاعبا حرا هذا الصيف.

وكان من المقرر أن يلتحق دي ماريا بفريق روساريو سنترال الأرجنتيني، في صفقة مدتها 6 أشهر، ثم يعود إلى بلاده ويعيش فيها بشكل نهائي، لكنه ظل مترددا في العودة النهائية بعد تلقيه تهديدات من عصابات المخدرات هناك.

ويبدأ الدوري الأميركي بداية العام المقبل، لذلك على دي ماريا -الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل- الاستمرار في اللعب مع بنفيكا، أو الانتقال لفريق آخر لمدة 6 أشهر، ثم الانضمام لميسي في إنتر ميامي بداية 2025.

