"كل العيون على رفح".. تفاعل وتضامن مليوني من أبرز نجوم كرة القدم

أكثر من 40 مليون مرة استُخدمت صورة، صُممت بالذكاء الاصطناعي، تحمل عبارة "كل العيون على رفح"، وتُظهر مئات الخيم التي يعيش بها أهل غزة، وتوثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتظهر الصورة تجمعا مفترضا هائلا للخيام في القطاع الفلسطيني المدمر، وكتب في وسطها باللغة الإنجليزية "كل العيون على رفح".

وجذبت الصورة، التي نُشرت أمس الثلاثاء على تطبيق إنستغرام، عشرات الملايين.

وجاء نشر الصورة في أعقاب غارة إسرائيلية راح ضحيتها 45 شهيدا على الأقل، وأُصيب المئات بجروح في مخيم للنازحين غربي رفح.

وشارك ملايين المستخدمين وبعض المشاهير حول العالم الصورة، من بينهم عشرات من نجوم كرة القدم، في مقدمتهم:

الفرنسي إبراهيم كوناتي (ليفربول الإنجليزي).

الجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي).

السنغالي نيكولاس جاكسون (تشلسي).

الفرنسي ويسلي فوفانا (تشلسي).

المغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي).

السنغالي خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي).

البرتغالي جواو كانسيلو (برشلونة).

البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

كما تعاطف لاعبون آخرون مع غزة وفلسطين لكن لم يستخدموا الصورة نفسها مثل:

النجم السابق للكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام.

النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام: صور الأطفال والعائلات المحروقة الخارجة من الخيام التي تعرضت للقصف في رفح تصدمنا جميعا، مقتل أطفال يحتمون في خيام مؤقتة هو أمر غير معقول. على مدى أكثر من ٧ أشهر، شهدنا هذه المأساة مما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف الأطفال. يجب أن يكون هناك… pic.twitter.com/PQc4N3WVIe — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 28, 2024

الفرنسي جويل كوندي (برشلونة).

النجم السابق للكرة الألمانية مسعود أوزيل.

النجم السابق لمانشستر يونايتد إيريك كانتونا.

الفرنسي إيرك كانتونا النجم السابق لمانشستر يونايتد:

هل بقي أحد يدافع عن هؤلاء المجرمين؟ هل بقي أحد لا يدين المجرمين؟ هل لا تزال هناك دول ترسل السلاح لهؤلاء المجرمين؟ هل بقي أحد لا يسمي ما يجري إبادة جماعية؟ هي بقي أحد لا يذرف الدمع أمام هذا الرعب؟ pic.twitter.com/GSuf7gBhRH — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 28, 2024