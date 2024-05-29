رياضة|فلسطين

"كل العيون على رفح".. تفاعل وتضامن مليوني من أبرز نجوم كرة القدم

جاء نشر الصورة عقب غارة إسرائيلية راح ضحيتها 45 شهيدا وأصيب المئات بجروح في مخيم للنازحين غربي رفح (رويترز)
29/5/2024

أكثر من 40 مليون مرة استُخدمت صورة، صُممت بالذكاء الاصطناعي، تحمل عبارة "كل العيون على رفح"، وتُظهر مئات الخيم التي يعيش بها أهل غزة، وتوثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتظهر الصورة تجمعا مفترضا هائلا للخيام في القطاع الفلسطيني المدمر، وكتب في وسطها باللغة الإنجليزية "كل العيون على رفح".

وجذبت الصورة، التي نُشرت أمس الثلاثاء على تطبيق إنستغرام، عشرات الملايين.

وجاء نشر الصورة في أعقاب غارة إسرائيلية راح ضحيتها 45 شهيدا على الأقل، وأُصيب المئات بجروح في مخيم للنازحين غربي رفح.

وشارك ملايين المستخدمين وبعض المشاهير حول العالم الصورة، من بينهم عشرات من نجوم كرة القدم، في مقدمتهم:

  • الفرنسي إبراهيم كوناتي (ليفربول الإنجليزي).
  • الجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي).
  • السنغالي نيكولاس جاكسون (تشلسي).
  • الفرنسي ويسلي فوفانا (تشلسي).
  • المغربي عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي).
  • السنغالي خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي).
  • البرتغالي جواو كانسيلو (برشلونة).
  • البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

كما تعاطف لاعبون آخرون مع غزة وفلسطين لكن لم يستخدموا الصورة نفسها مثل:

  • النجم السابق للكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام.

  • الفرنسي جويل كوندي (برشلونة).

  • النجم السابق للكرة الألمانية مسعود أوزيل.
  • النجم السابق لمانشستر يونايتد إيريك كانتونا.

  • النجم الفرنسي بول بوغبا.

 

 

المصدر : الجزيرة