أثار صمت النجم المصري محمد صلاح مجددا عن الأحداث الجارية في قطاع غزة تساؤلات المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي يجعل هداف ليفربول صامتا رغم مشاركة معظم نجوم كرة القدم العالميين في حملات التضامن مع غزة، خاصة بعد مجزرة رفح.

ومنذ أمس الأول الاثنين، بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق النازحين في رفح، انتشرت حملات عالمية للفت الأنظار لما يحدث في غزة ورفح، وشارك بها نجوم كبار مثل ديفيد بيكهام وبول بوغبا ورياض محرز وحكيم زياش، وغيرهم الكثير، وما زالوا حتى اللحظة يشاركون.

وفي وسط هذه الأهوال التي يعيشها أهل غزة، لم يكتفِ صلاح بالصمت وعدم التضامن معهم مثلما فعل بعض النجوم غير المسلمين، بل نشر صورا له وهو عاري الصدر بشكل أثار استياء متابعيه.

هذا الصمت "الغريب" من الدولي المصري دفع العديد من الناشطين على منصة إكس لانتقاده، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصمت فيها عن حدث ما في البلاد العربية والإسلامية.

وقال الناشط الرياضي محمد الكعبي "صمتك شيء غريب"، فيما تساءل حساب "جنون الكالتشيو" الرياضي "ما مشكلة محمد صلاح؟ غريب أمره".

صمتك شيء غريب 👎🏻 pic.twitter.com/sdjUbq2kf1 — محمد الكعبي (@Qatari) May 28, 2024

كما كتب الناشط الرياضي أحمدوف "إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول نشر على حسابه الشخصي تضامنا مع غزة، وللآن النجم المسلم المصري محمد صلاح لم ينشر شيئا".

وقارنت مدونة أخرى بين تفاعل صلاح مع مناسبة مثل أعياد رأس السنة "الكريسماس"، وتفاعله مع الأحداث التي تقع في بلاد المسلمين.

وفي الجانب المقابل، حاول مدون تبرير صمت اللاعب المصري، قائلا "الحملة التي على محمد صلاح بسبب المجازر اللي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة ومعبر رفح، بكل عقلانية هل لو غرد أو صرح محمد صلاح سيغير شيئا؟".

إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول نشر على حسابه الشخصي تضامن مع رفح-غزة وللآن النجم المسلم المصري محمد صلاح لم ينشر شيء @mosalah pic.twitter.com/vf5zYE68Rf — Ahmedöv (@a5medv) May 28, 2024

ماهي مشكله محمد صلاح !؟؟؟ غريب امره ❗️ pic.twitter.com/HzGtrCsITR — جنون الكالتشيو (@Azuri99) May 28, 2024

الحمله اللي على اللاعب المصري محمد صلاح بسبب المجازر اللي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزه و معبر رفح ! بكل عقلانيه : هل لو غرد او صرح محمد صلاح سيغير شيء ؟ pic.twitter.com/03zjvb9FBO — 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗗💎 (@optimistic2025) May 29, 2024

ابو تريكة غير البروفايل للصورة اللي دفع تمنها غالي زمان ولسه بيدفع تمنها لحد النهاردة

وعلى الجانب التاني صلاح اللي مش محتاج لا فلوس ولا شهرة مكتفاش انه يتكتم زي زمان حتي لا ده نازل في حملة دعائية لأشهر منتج في المقاطعة

الحياة بتتعاش مره واحده يا تعيشها راجل يا تعيشها محمد صلاح pic.twitter.com/PKtFm2gOhp — 🦅 Mahi 🤍 (@MahaMah07543389) May 28, 2024

محمد صلاح في الكريسمس. صلاح في الاحداث اللي تهم المسلمين والعرب pic.twitter.com/t7OSAJAJGI — شـذى 🐎🇸🇦 (@shalharbii0) May 28, 2024