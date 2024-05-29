الألماني فليك مدربا جديدا لبرشلونة

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تولي الألماني هانسي فليك تدريب فريق فريق كرة القدم بالنادي خلفا لتشافي هيرنانديز.

وذكر النادي في بيان أن فليك (59 عاما) وقع على عقد لمدة موسمين حيث يمتد حتى عام 2026.

وأصبح فليك أول مدرب من ألمانيا يتولى تدريب برشلونة حيث يوجد مواطناه الحارس مارك أندريه تير شتيغن، وإلكاي جويندوجان.

وفاز هذا المدرب بـ7 ألقاب، بما في ذلك الثلاثية عام 2020، خلال الفترة التي تولى فيها تدريب بايرن ميونخ من 2019 إلى 2021.

وبعدها، تولى فليك تدريب منتخب بلاده، ولكنه رحل في سبتمبر/أيلول 2023 بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وعمل أيضا في السابق مساعد يوكيم لوف المدرب السابق للمنتخب، وفاز وقتها بكأس العالم 2014.

وكان تشافي، القائد السابق للبرسا، قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه سيرحل، ولكنه تراجع عن قراره وفضل البقاء، وأقيل من قبل الرئيس خوان لابورتا يوم الجمعة الماضي.

وكان تشافي تولى تدريب برشلونة عام 2021 وقاد الفريق لتتويج بلقب الدوري عام 2023.