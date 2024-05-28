مزاد علني لكرة نهائي مونديال البرازيل 2014 بين ألمانيا والأرجنتين
28/5/2024-|آخر تحديث: 28/5/202409:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)
من المقرر طرح إحدى كرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 للبيع في مزاد علني، مقابل قيمة تتراوح بين 40 و60 ألف يورو، بحسب ما أكدت دار مزادات أم جرونفالد في برلين اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1-صفر والتتويج بلقب كأس العالم.
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وسيُقام مزاد بيع الكرة يوم 28 يونيو/حزيران المقبل، بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وسجل ماريو جوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113، ليقود بلاده لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.
ويتم عرض باقي الكرات التي استُخدمت في المباراة النهائية للمونديال يوم 13 يوليو/تموز 2014، في المتحف الألماني لكرة القدم بدورتموند.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية