ريال مدريد في الصدارة.. الأندية الأوروبية الأكثر حصدا للنقاط بموسم 2023-2024

تصدرت أندية ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الكبرى لعام 2024.

واحتل المرينغي الصدارة كأكثر الفرق الأوروبية حصدا للنقاط هذا الموسم، بعد أن جمع 95 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي الذي جمع 94 نقطة.

أما مانشستر سيتي، فحل ثالثا بعد أن أحرز لقب البطولة للمرة الرابعة تواليا برصيد 91 نقطة محققا إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد المركز الرابع لمفاجأة الموسم فريق باير ليفركوزن الذي افتك لقب الدوري الألماني لأول مرة منذ تأسيسه قبل 120 عاما بعد أن حصد 90 نقطة وبدون هزيمة.

الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى:

ريال مدريد الإسباني: 95 نقطة. إنتر ميلان الإيطالي: 94 نقطة. مانشستر سيتي الإنجليزي: 91 نقطة. باير ليفركوزن الألماني: 90 نقطة. أرسنال الإنجليزي (وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز): 89 نقطة. برشلونة الإسباني (وصيف الدوري الإسباني): 85 نقطة. ليفربول الإنجليزي (ثالث البريميرليغ): 82 نقطة. جيرونا الإسباني (ثالث الدوري الإسباني): 81 نقطة. باريس سان جيرمان الفرنسي: 76. أتلتيكو مدريد الإسباني (رابع الليغا): 76 نقطة.

1. MOST POINTS IN EUROPE'S TOP LEAGUES: 95 – Real Madrid.

94 – Inter Milan.

91 – Manchester City.

90 – Bayer Leverkusen.

89 – Arsenal. pic.twitter.com/rwVhkgx2Xw — Chidera.★🤍 (@MorningStarRMA) May 27, 2024

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الليغا في موسم 2023-2024

توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، حيث أنهى موسمه وفي رصيده 95 نقطة، مبتعدا عن برشلونة الثاني بفارق 10 نقاط و14 نقطة عن جيرونا الثالث.

ريال مدريد: 95 نقطة من 38 مباراة. برشلونة: 85 نقطة من 38 مباراة. جيرونا: 81 نقطة من 38 مباراة. أتلتيكو مدريد: 76 نقطة من 38 مباراة.

REAL MADRID CHAMPION OF THE SPANISH LEAGUE 2023 2024 pic.twitter.com/xEOKqeULZ2 — GoiviMC 🇺🇦 (@goivimc_) May 4, 2024

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الإيطالي

أنهى فريق إنتر ميلان الموسم الجاري من مسابقة الدوري الإيطالي، وفي جعبته 94 نقطة لينضم بذلك لقائمة الأندية الأعلى حصدا للنقاط في الكالتشيو.

إنتر ميلان: 94 نقطة من 38 مباراة. ميلان: 75 نقطة من 38 مباراة. يوفنتوس: 71 نقطة من 38 مباراة. أتالانتا: 69 نقطة من 38 مباراة.

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز

توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البريميرليغ برصيد 91 نقطة متفوقا على أرسنال الثاني بنقطتين فقط.

مانشستر سيتي: 91 نقطة من 38 مباراة. أرسنال: 89 نقطة من 38 مباراة. ليفربول: 82 نقطة من 38 مباراة. أستون فيلا: 68 نقطة من 38 مباراة.

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الألماني

توج نادي باير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه منهيا سطوة بايرن ميونخ على البوندسليغا بعد أن جمع 90 نقطة ضمنت له المركز الثالث بين الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الأوربية الكبرى.

باير ليفركوزن: 90 نقطة من 34 مباراة. 2-شتوتغارت: 73 نقطة من 34 مباراة. بايرن ميونخ: 72 نقطة من 34 مباراة. لايبزيغ: 65 نقطة من 34 مباراة.

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الفرنسي

حسم فريق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ12 معززا رقمه القياسي بعد أن جمع 76 نقطة متفوقا على موناكو الثاني بـ9 نقاط.

باريس سان جيرمان:76 نقطة من 34 مباراة. موناكو: 67 نقطة من 34 مباراة. بريست: 61 نقطة من 34 مباراة. ليل: 59 نقطة من 34 مباراة.