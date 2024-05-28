موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند، السبت 1 يونيو/حزيران، في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "ويمبلي" حيث يمكن للإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يحقق لقبه الرابع في المسابقة الأوروبية العريقة كمدرب، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة.

ويأمل الميرينغي لتعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند، الذي توج باللقب مرة واحدة في عام 1997 وخسر اللقب في نهائي 2013 بملعب ويمبلي أمام بايرن ميونخ.

وكانت مسيرة الملكي مميزة حتى الوصول لنهائي المسابقة، وكان آخرها تغلبه على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

بينما جاء تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووصل دورتموند إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2013، حينما خسر في النهائي أمام مواطنه بايرن ميونخ 2 -1 في ملعب "ويمبلي"، وكان الفريق قد توج بلقبه الوحيد في البطولة عام 1997 بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي في ميونخ.

ورغم أن الفريق سيعود للملعب الذي شهد هزيمته في نهائي 2013، يبدو إيمري خان، لاعب ليفربول السابق، مقتنعا بأن فريقه سيكون عازما على أن يقدم كل ما لديه أمام منافس سبق له الفوز بالبطولة 14 مرة".

موعد المباراة النهائية

تقام المباراة بين الريال ودورتموند، يوم السبت، الموافق 1 يونيو/حزيران 2024، وينطلق النهائي الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت عواصم دول شمال أفريقيا (المغرب،تونس،الجزائر).

القنوات الناقلة

سينقل البث المباشر على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المالك الحصري لحقوق بث المسابقة الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

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كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة النهائية عبر موقع الجزيرة نت.

حكم النهائي

ستولى الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش مهمة إدارة النهائي بين ريال مدريد بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.