9 ملايين سعر سيارة واحدة.. أسطول سيارات رونالدو يتجاوز ثمنها 21 مليون دولار
لا تقتصر هواية نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة القدم بل تتعداه إلى امتلاك السيارات الفاخرة؛ حيث ضم مؤخرا جوهرة جديدة لمجموعته التي باتت قيمتها تتجاوز 21 مليون دولار.
أحدث سيارات رونالدو هي "فيراري دايتونا" والتي يصل ثمنها إلى أكثر من 2.5 مليون دولار.
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وتُعتبر "إس بي 3″ جزءا من سلسلة الـ"أيقونة" الخاصة بشركة فيراري، وهي مُستوحاة من سيارات الفريق الإيطالي التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج في سباق دايتونا عام 1967.
ولم تصنع الشركة المالكة سوى 599 وحدة من هذه السيارة الفريدة.
Cristiano Ronaldo in Riyadh 🏎️
I wish I see him around one day 😂
What a beautiful car! 😍
pic.twitter.com/KE9EIURGpC
— BroZ 🇸🇦 (@GobrozZ) May 26, 2024
وانتشر فيديو لرونالدو وهو يقود سيارته الجديدة في شوارع العاصمة السعودية الرياض.
وانضمت الفيراري إلى أسطول رونالدو المكون من سيارتي أودي، و5 سيارات فيراري، و3 سيارات بورش، و3 سيارات مرسيدس، و3 سيارات بوغاتي.
وبالإضافة إلى التشكيلة المعتادة من السيارات الفخمة وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، يعتبر رونالدو واحدا من 10 مالكين محظوظين لسيارة "بوغاتي شينتوديتشي" التي تقدر قيمتها بـ9 ملايين دولار.
وكشفت مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة -في وقت سابق من هذا الشهر- عن تصنيفها للرياضيين الأعلى أجرا في العالم، بما في ذلك عقود الرعاية، ويحتل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي المركز الأول.
ويهيمن "الدون" على قائمة الأعلى أجرا بـ260 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من عقده مع نادي النصر، بحسب المجلة الأميركية.
Cristiano Ronaldo driving his $10 million #Bugatti Centodieci
What’s your favorite sports car? pic.twitter.com/8pXUwJGgGC
— RetirementUnity.com 👍 (@RetirementUnity) May 24, 2024
رونالدو يزور مصنع فيراري رفقة إلكان و أنييلي رئيس يوفنتوس pic.twitter.com/gCROJN3UOo
— صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) May 10, 2021
🚗
قام كريستيانو رونالدو بشراء سيارة بوغاتي محدودة العدد بقيمة 8.5£م pic.twitter.com/FUDvJDZ8tp
— EPL World (@EPLworld) October 13, 2021
بالإضافة إلى ذلك يمتلك #رونالدو "#لامبورغيني أفينتادور"، و"فيراري F12"، و"ماكلارين سينا"، و"#فيراري 599"، و"#مرسيدس بنز S65" و"رولز رويس فانتوم دروب هيد"، و"بورش 911 تيربو S"، و"#بنتلي كونتيننتال GT".#luxurycars @Cristiano pic.twitter.com/3gmeb0aLwp
— Robb Report Arabia (@rrarabia) September 28, 2021
¿YA CONOCES LA NUEVA NAVE DE CR7!? Cristiano Ronaldo fue visto, hace unos días en Lisboa, con un Ferrari Daytona SP3 de más de 2 millones de dólares. pic.twitter.com/DloHMhHgLI
— SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2024