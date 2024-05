9 ملايين سعر سيارة واحدة.. أسطول سيارات رونالدو يتجاوز ثمنها 21 مليون دولار

لا تقتصر هواية نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة القدم بل تتعداه إلى امتلاك السيارات الفاخرة؛ حيث ضم مؤخرا جوهرة جديدة لمجموعته التي باتت قيمتها تتجاوز 21 مليون دولار.

أحدث سيارات رونالدو هي "فيراري دايتونا" والتي يصل ثمنها إلى أكثر من 2.5 مليون دولار.

وتُعتبر "إس بي 3″ جزءا من سلسلة الـ"أيقونة" الخاصة بشركة فيراري، وهي مُستوحاة من سيارات الفريق الإيطالي التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج في سباق دايتونا عام 1967.

ولم تصنع الشركة المالكة سوى 599 وحدة من هذه السيارة الفريدة.

