الهلال يواجه الأهلي والتعاون يصطدم بالنصر في كأس السوبر السعودية

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودية لكرة القدم 2024-2025 التي أجريت اليوم الثلاثاء عن وقوع الهلال حامل اللقب في مواجهة الأهلي والتعاون أمام النصر في الدور قبل النهائي.

وأعلن الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، عن نتائج القرعة ونظام المنافسة.

وأوضح أن منافسات الدور قبل النهائي تقام من جولة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة بدون خوض وقت إضافي.

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في الترتيب في الدوري.

وفي الموسم المنقضي، توج الهلال بلقب الدوري وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني، ويتنافس الفريقان نفسهما على لقب كأس الملك عبر المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وبالتالي حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.