أفضل الهدافين وصانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

فاز المهاجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لأول مرة في مسيرته الكروية، بعدما سجل 36 هدفا مع العملاق البافاري، في حين تصدر الإسباني أليكس باينا لاعب فياريال قائمة اللاعبين الأفضل صناعة للأهداف بـ14 تمريرة حاسمة.

وتفوق كين على المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هدّاف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توّج بالجائزة في الموسم الكروي الماضي، عقب تسجيله 36 هدفا في البريمييرليغ.

وانفرد كين بصدارة قائمة الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم، بفارق كبير عن مهاجم نادي شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي (28 عاما)، الذي حلّ في المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، عقب تسجيله 28 هدفا.

ونستعرض في السطور المقبلة أفضل 10 هدافين و8 من أفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى الموسم الماضي 2023-2024، ونبدأ بترتيب الهدافين كالتالي:

1- الإنجليزي هاري كين: 36 هدفا (بايرن ميونخ الألماني).

🚨✨ Official: Harry Kane is the 2023/24 European Golden Shoe winner. pic.twitter.com/qGjGSI4IEe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

2- الغيني سيرهو غيراسي: 28 هدفا (شتوتغارت الألماني).

3- الفرنسي كيليان مبابي: 27 هدفا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

4- النرويجي إرلينغ هالاند: 27 هدفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

5- الأوكراني أرتيم دوفبيك: 24 هدفا (جيرونا الإسباني).

6- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: 24 هدفا (إنتر ميلان الإيطالي).

7- البلجيكي لويس أوبيندا: 24 هدفا (لايبزيغ الألماني).

8- النرويجي ألكسندر سورلوث: 23 هدفا (فياريال الإسباني).

9- الإنجليزي كول بالمر: 22 هدفا (تشلسي الإنجليزي).

10- السويدي ألكساندر إيزاك:21 هدفا (نيوكاسل الإنجليزي).

قائمة اللاعبين الأفضل صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى:

1-الإسباني أليكس باينا: 14 تمريرة حاسمة (فياريال الإسباني).

2- الإنجليزي أولي واتكينز: 13 تمريرة حاسمة (أستون فيلا الإنجليزي).

3- الإسباني ألخاندرو جيرمالدو 13 تمريرة حاسمة (باير ليفركوزن).

4- الأرجنتيني باولو ديبالا: 9 تمريرات حاسمة (روما الإيطالي).

5- البرتغالي رفائيل لياو: 9 تمريرات (ميلان الإيطالي).

6- الفرنسي عثمان ديمبلي 8 تمريرات حاسمة (باريس سان جيرمان).

7- الإنجليزي أنخيل غوميز 8 تمريرات حاسمة (ليل الفرنسي).

8- الفرنسي رومان دي كاستيو: 8 تمريرات حاسمة (بريست الفرنسي).