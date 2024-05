أفضل الهدافين وصانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

فاز المهاجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لأول مرة في مسيرته الكروية، بعدما سجل 36 هدفا مع العملاق البافاري، في حين تصدر الإسباني أليكس باينا لاعب فياريال قائمة اللاعبين الأفضل صناعة للأهداف بـ14 تمريرة حاسمة.

وتفوق كين على المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هدّاف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توّج بالجائزة في الموسم الكروي الماضي، عقب تسجيله 36 هدفا في البريمييرليغ.

وانفرد كين بصدارة قائمة الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم، بفارق كبير عن مهاجم نادي شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي (28 عاما)، الذي حلّ في المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، عقب تسجيله 28 هدفا.

ونستعرض في السطور المقبلة أفضل 10 هدافين و8 من أفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى الموسم الماضي 2023-2024، ونبدأ بترتيب الهدافين كالتالي:

1- الإنجليزي هاري كين: 36 هدفا (بايرن ميونخ الألماني).

🚨✨ Official: Harry Kane is the 2023/24 European Golden Shoe winner. pic.twitter.com/qGjGSI4IEe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024