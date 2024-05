موعد مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بين فريقي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي، غدا الأربعاء، على ملعب أيك أرينا في أثينا.

ويأمل أولمبياكوس في أن يصبح أول ناد يوناني يحرز لقبا أوروبيا في كرة القدم، في حين يخوض فيورنتينا النهائي القاري السادس، بعد سلسلة من 13 مباراة دون خسارة في أوروبا.

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو/أيار 2024، ويطلق الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياز صفارة بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تمتلك مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” (be IN Sports) القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنواتها: beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 1 English.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

واستهل أولمبياكوس موسمه القاري في البطولة القارية الرديفة الدوري الأوروبي، بيد أن الحظ لم يحالفه، فتابع المشوار في المسابقة القارية الثالثة من حيث الأهمية دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم موسمه الصعب محليا حيث حلّ ثالثا في الدوري خلف باوك وأيك أثينا مخفقا في إحراز لقبه الـ48، وتغيير مدرّبه 3 مرّات، فإن نجاعة مهاجمه المغربي أيوب الكعبي أبقت على آماله بإحراز لقب قاري حتى لو كان رديفا.

قال مدرّبه الإسباني خوسيه لويس منديليبار القادم في فبراير/شباط الماضي بعد أن أقاله إشبيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "عندما جئت إلى أولمبياكوس، لم أتوقع أن نصل إلى هذا الدور في أوروبا. كنت أجمع المعلومات عن الفريق. مع الوقت اقتنعت بإمكانية متابعة المشوار محليا وأوروبيا".

وأضاف "هذا مصدر فرح كبير لجميعنا، وخصوصا جماهير أولمبياكوس".

واللافت أن المباراة ستقام على أرض الغريم المحلي لأولمبياكوس، أيك أثينا، على ملعب أيك أرينا.

وقبل الموسم الحالي، أخفق أولمبياكوس الذي تأسّس قبل 99 سنة، في تخطي دور المجموعات أوروبيا 14 مرّة في 16 محاولة.

والفريق اليوناني الوحيد الذي بلغ نهائي مسابقة قارية، كان باناثينايكوس عندما خسر أمام أياكس الهولندي في نهائي كأس الأندية البطلة 1971.

⚽️ 18 goals in 8 games this season in the #UECL 🙌@olympiacosfc || #UECLfinal pic.twitter.com/XGrW6wYgZA

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 28, 2024