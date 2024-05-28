موعد مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بين فريقي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي، غدا الأربعاء، على ملعب أيك أرينا في أثينا.

ويأمل أولمبياكوس في أن يصبح أول ناد يوناني يحرز لقبا أوروبيا في كرة القدم، في حين يخوض فيورنتينا النهائي القاري السادس، بعد سلسلة من 13 مباراة دون خسارة في أوروبا.

موعد مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو/أيار 2024، ويطلق الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياز صفارة بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تمتلك مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” (be IN Sports) القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنواتها: beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 1 English.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

مفاجأة أولمبياكوس

واستهل أولمبياكوس موسمه القاري في البطولة القارية الرديفة الدوري الأوروبي، بيد أن الحظ لم يحالفه، فتابع المشوار في المسابقة القارية الثالثة من حيث الأهمية دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم موسمه الصعب محليا حيث حلّ ثالثا في الدوري خلف باوك وأيك أثينا مخفقا في إحراز لقبه الـ48، وتغيير مدرّبه 3 مرّات، فإن نجاعة مهاجمه المغربي أيوب الكعبي أبقت على آماله بإحراز لقب قاري حتى لو كان رديفا.

قال مدرّبه الإسباني خوسيه لويس منديليبار القادم في فبراير/شباط الماضي بعد أن أقاله إشبيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "عندما جئت إلى أولمبياكوس، لم أتوقع أن نصل إلى هذا الدور في أوروبا. كنت أجمع المعلومات عن الفريق. مع الوقت اقتنعت بإمكانية متابعة المشوار محليا وأوروبيا".

وأضاف "هذا مصدر فرح كبير لجميعنا، وخصوصا جماهير أولمبياكوس".

واللافت أن المباراة ستقام على أرض الغريم المحلي لأولمبياكوس، أيك أثينا، على ملعب أيك أرينا.

وقبل الموسم الحالي، أخفق أولمبياكوس الذي تأسّس قبل 99 سنة، في تخطي دور المجموعات أوروبيا 14 مرّة في 16 محاولة.

والفريق اليوناني الوحيد الذي بلغ نهائي مسابقة قارية، كان باناثينايكوس عندما خسر أمام أياكس الهولندي في نهائي كأس الأندية البطلة 1971.

سلسلة فيورنتينا

في المقابل، يخوض فيورنتينا النهائي القاري السادس، بعد سلسلة من 13 مباراة دون خسارة في أوروبا.

يصمّم لاعبو المدرّب فينشينزو إيتاليانو الذين حققوا انتصارات صعبة في الأدوار الإقصائية، على تعويض النهائي المخيّب في الموسم الماضي، عندما خسروا لقب النسخة الثانية أمام ويستهام الإنجليزي 1-2.

قال إيتاليانو الذي يطمح إلى إحراز اللقب وحجز بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "أولمبياكوس فريق قوي، شرس، ومجرّد فوزهم على أستون فيلا ذهابا وإيابا، فهذا يعني أنهم يمتلكون الجودة".

تابع مدرب الفريق الذي حلّ ثامنا في الدوري الإيطالي "رأس حربتهم (الكعبي) يسجّل بثبات، يمكنهم إغلاق المنطقة وشنّ هجمات مرتدة ناجعة. نحن في مدينتهم، لذا يمكنكم تصوّر الأجواء".

وعن النهائي الذي خسره "فيولا" الموسم الماضي، أضاف "هذا النهائي الثاني تواليا لنا في دوري المؤتمر الأوروبي. نريد التعلّم من دروس تجربة الموسم الماضي. هناك فرصة كبيرة لجلب الكأس إلى فلورنسا".

ويملك فيورنتينا رصيدا قاريا أكثر عراقة من خصمه المقبل، إذ توّج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية البائدة في عام 1961، ثم حلّ وصيفا فيها العام التالي، كما بلغ نهائي كأس الأندية البطلة في 1957 عندما خسر أمام ريال مدريد دي ستيفانو وخنتو 0-2. حلّ وصيفا في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) عام 1990.