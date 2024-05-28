قائمة هدافي الدوري السعودي موسم 2023-2024
بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 هدفا، كتب كريستيانو رونالدو قائد النصر -على حساباته بمواقع التواصل- أنه "فخور لكتابة التاريخ".
وتابع قائد منتخب النصر أنه "اللاعب الأول في التاريخ الذي يظفر بجائزة هداف الدوري في 4 دول (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية)، شكر كبير لكل الأندية والزملاء والطواقم الفنية الذين ساعدوني في هذه المسيرة".
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وفي منشور آخر، كتب "الدون" أنه "لا يتبع الأرقام بل هي التي تلاحقه".
وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة إكس "كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ دوري السعودي للمحترفين (35 هدفا)".
وتفوق "صاروخ ماديرا" على الصربي أليكساندر ميتروفيتش هداف الهلال بفارق كبير وصل إلى 7 أهداف.
Proud to make history as the first top scorer in 4 countries 🏴 🇪🇸 🇮🇹 🇸🇦 A huge thank you to all the clubs, teammates and staff who helped me along the way. pic.twitter.com/wmimyDrRP2
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 28, 2024
وتاليا قائمة هدافي الدوري السعودي موسم 2023-2024:
- كريستيانو رونالدو (النصر): 35 هدفا.
- أليكساندر ميتروفيتش (الهلال): 28 هدفا.
- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد): 19 هدفا.
- فاشيون ساكالا (الفيحاء): 19 هدفا.
- فراس البريكان (الأهلي): 17 هدفا.
- أندرسون تاليسكا (النصر): 16 هدفا.
- جورج كيفين نكودو (ضمك): 15 هدفا.
- أوديون إيغالو (الوحدة): 15 هدفا.
- مالكوم (الهلال): 15 هدفا.
- بيرنارد مينساه (الطائي): 14 هدفا.
- سالم الدوسري (الهلال): 14 هدفا.