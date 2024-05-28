المدرب الجزائري زكري.. متخصص بإنقاذ الفرق من الهبوط للدرجة الثانية في السعودية

قاد المدرب الجزائري نور الدين زكري فريقه الأخدود إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى السعودي ليكون ثالث فريق سعودي يشرف عليه وينقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتولى زكري الإشراف على الأخدود في آخر 7 جولات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 3، مقابل خسارتين، لينهي الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 33 نقطة.

واستفاد الأخدود من الفوز المفاجئ لفريق الحزم، الهابط إلى الدرجة الثانية قبل أسابيع، على أبها (2-1).

وكرّر بن زكري (60 عاما) ما فعله مع الفيحاء، وضمك في موسمي 2019 و2020 تواليا، عندما جنّبهما السقوط من دوري المحترفين.

وأنقذ زكري، الفيحاء من الهبوط في موسم 2018-2019، عندما تسلم الفريق يوك سقط في دوامة الهبوط نفسها.

وحينها تمكن الفيحاء من تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على الوحدة ليضمن بقاءه في دوري المحترفين.

وعاد زكري ليقبل تحديا جديدا في الموسم الذي يليه، مع ضمك، وأبقاه وسط الكبار، بفوز على الفتح في الجولة الأخيرة أيضا.