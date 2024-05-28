أسباب غياب البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد عن يورو 2024

أكّد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، غياب الحارس تيبو كورتوا عن قائمة منتخب بلاده التي كشف عنها الثلاثاء، تمهيداً لمشاركة "الشياطين الحمر" في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الشهر المقبل.

وتعرّض الحارس البالغ 32 عاماً والذي يحرس عرين ريال مدريد الاسباني لتمزّق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في أغسطس/أب 2023، ثم لتمزّق الغضروف المفصلي في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى غيابه عن معظم الموسم.

وقال تيديسكو "كان صادقاً معي، فهو يعرف جسده، إنّ لعب 3 أو 4 مباريات شيء وخوض كأس أوروبا شيء آخر"، في إشارة إلى المباريات الأربع التي لعبها في الدوري الإسباني مع ريال الشهر الحالي.

ولخّص تيديسكو الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيز في فبراير/شباط 2023 "ليس جاهزاً لكأس أوروبا، وعلينا أن نلعب مع من يستطيع".

ورغم اتخاذ القرار النهائي بشأن من سيقف بين الخشبات الثلاث كحارس أساسي بين كون كاستيلز (فولفسبورغ الالماني)، وماتس سيلز (نوتنغهام فورست الانكليزي)، وتوماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي)، إلاّ أنّ تيديسكو أكد انه يتعين عليه "التحدث عن الأمر معهم أولاً".

وتواجه بلجيكا ضمن تحضيراتها للنهائيات القارية مونتينيغرو في الخامس من حزيران/يونيو ولوكسمبورغ في الثامن منه. ووقع المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة إلى جانب سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.