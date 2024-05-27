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كسر رقم حمد الله.. رونالدو الأكثر تهديفا في موسم واحد بالدوري السعودي

رونالدو سجل 35 هدفا بالدوري السعودي موسم 2023-2024 (الفرنسية)
27/5/2024-|آخر تحديث: 27/5/202411:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر هدفين في مرمى الاتحاد -اليوم الاثنين- ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 35 هدفا.

وكتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة إكس "كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ دوري السعودي للمحترفين (35 هدفا)".

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وكسر رونالدو بهذا الرقم القياسي السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، والذي أحرز 34 هدفا بموسم 2018-2019 بقميص النصر.

وقال النصر عبر منصة إكس "قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسمٍ واحد. ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة".

هدفا رونالدو ضد الاتحاد بالكلاسيكو

المصدر : وكالات