بيلينغهام يشيد بمبابي: من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله

قال الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إنه سيكون "من الرائع" اللعب إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا إلى "لوس بلانكوس" هذا الصيف، حيث سيشكّل إضافة ساحرة للريال مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام أفضل هداف بصفوف النادي الملكي في موسمه الأول معه (23 هدفاً).

وقال بيليغهام (20 عاماً) في مؤتمر صحافي، أول أمس، تمهيداً للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني "أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟".

وتابع "لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعلم أنه ربما يكون من الصعب له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعاً".

