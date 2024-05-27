هل بالغ أستون فيلا في طلباته للاستغناء عن البرازيلي كوتينيو؟

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة القادمة للبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق الدحيل القطري، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة إعارته.

وتنتهي إعارة كوتينيو لصفوف الدحيل، نهاية الموسم الجاري، وبات من المقرر أن يعود لأستون فيلا.

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن نادي فاسكو دي غاما، البرازيلي واثق من استعادة خدمات نجم برشلونة السابق، بعد محادثات متقدمة بينهما.

وكشف رومانو أن، كوتينيو مرحب بفكرة العودة إلى صفوف نادي فاسكو دي غاما مرة أخرى، خاصة وأنه تواصل مع أحد زملائه هناك بشأن الأمر ورغبته في اللعب مرة أخرى لنادي طفولته.

💢🇧🇷 Vasco da Gama are advancing in talks with Philippe Coutinho’s camp to bring him back to the club. Vasco, increasingly confident as Coutinho is keen on the move. pic.twitter.com/Y4fwjYtttR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

وبدأ كوتينيو مسيرته في أكاديمية نادي فاسكو دي غاما، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان عام 2008.

وأصيب المشجعون بالذهول بعد معرفة السعر الذي يطلبه أستون فيلا من أجل فيليب كوتينيو.

وحدد الفريق الإنجليزي نحو 10 ملايين دولار القيمة المطلوبة من أي نادٍ برغب في التعاقد مع كوتينيو وفقًا للصحفي رودي غاليتي.

وترك الرقم المطلوب بكوتينيو مشجعين في حالة صدمة، لأنه مبالغ فيه ولا يستحقه اللاعب الذي تراجع مستواه بشكل غريب.

واشتهر كوتينيو بفترة الخمس سنوات ونصف التي قضاها في أنفيلد حيث أصبح أحد أكثر اللاعبين موهبة في البريميرليغ.

Philippe Coutinho em seus tempos de Liverpool era magico! 💫 👀💢 pic.twitter.com/FL7xdf3FeN — Reds Brasil | Fan Account (@RedsBrasil1892) May 25, 2024

وفي يناير/كانون الثاني 2018، انتقل البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة في واحدة من أغلى صفقات الانتقالات في التاريخ وصلت إلى 155 مليون يورو. وبعد 5 سنوات، لم تسر مسيرة لاعب خط الوسط المهاجم كما خطط لها، ويبحث أستون فيلا، الذي يمتلك عقد اللاعب حاليا، عن ناد للدولي البرازيلي السابق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، مع أستون فيلا صيف 2026.

وانضم كوتينيو لصفوف "الفيلانز" قادما من نادي برشلونة في يناير/كانون الثاني 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يفعّل النادي الإنجليزي خيار شراء اللاعب من النادي الكتالوني بشكل نهائي صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو.