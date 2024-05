هل بالغ أستون فيلا في طلباته للاستغناء عن البرازيلي كوتينيو؟

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة القادمة للبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق الدحيل القطري، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة إعارته.

وتنتهي إعارة كوتينيو لصفوف الدحيل، نهاية الموسم الجاري، وبات من المقرر أن يعود لأستون فيلا.

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن نادي فاسكو دي غاما، البرازيلي واثق من استعادة خدمات نجم برشلونة السابق، بعد محادثات متقدمة بينهما.

وكشف رومانو أن، كوتينيو مرحب بفكرة العودة إلى صفوف نادي فاسكو دي غاما مرة أخرى، خاصة وأنه تواصل مع أحد زملائه هناك بشأن الأمر ورغبته في اللعب مرة أخرى لنادي طفولته.

💢🇧🇷 Vasco da Gama are advancing in talks with Philippe Coutinho’s camp to bring him back to the club.

Vasco, increasingly confident as Coutinho is keen on the move. pic.twitter.com/Y4fwjYtttR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024