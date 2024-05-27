موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السعودية لكرة القدم 2023-2024 التي يقام الجمعة 31 مايو/أيار على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

ويتطلّع الهلال حامل اللقب لتأكيد هيمنته الصريحة هذا الموسم، إذ يختتم الاثنين مشاركته في الدوري على أرض الوحدة، وهو على بُعد 14 نقطة عن جاره اللدود النصر.

لم يخسر فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس طوال الموسم في الدوري المحلي ويأمل في سحب تألقه إلى مسابقة الكأس، علما أنه ودّع مسابقة دوري أبطال آسيا في نصف النهائي أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا.

وأحرز الهلال اللقب 10 مرات، بفارق ثلاثة عن الأهلي صاحب الرقم القياسي، فيما توّج النصر بلقبه السادس عام 1990.

ويأمل النصر في مصالحة جماهيره والتتويج بكأس الملك لإنقاذ الموسم بلقب على أقلّ تقدير.

ويبحث نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحراز لقبه المحلي الأول مع الفريق الأصفر، منذ انضمامه بصفقة خيالية في يناير/كانون الثاني 2023، علما أنه قاده إلى إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس/آب 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2-1 بعد التمديد.

موعد النهائي

تقام المباراة بين الهلال والنصر يوم الجمعة 31 مايو/أيار، الساعة التاسعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

الجوهرة تُشّع بالنهائي الثامن لأغلى الكؤوس#نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/atw8cBBLlm — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) May 26, 2024

القنوات الناقلة

تمتلك قنوات "إس إس سي" السعودية حقوق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسينقل البث المباشر لمباراة الهلال والنصر على قناتي (SSC1 SD،SSC1 HD).

حكم المباراة

من المتوقع أن يتولى الحكم المكسيكي سيزار راموس مهمة إدارة المباراة النهائية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

إقبال جنوني على التذاكر

تشهد عملية بيع تذاكر نهائي كأس ملك السعودية إقبالا كبيرا، حيث ذكر حساب أخبار الهلال على منصة "إكس" أن أكثر من 70 ألف شخص في قائمة الانتظار.

كما ذكر المصدر ذاته أن جميع تذاكر نادي الهلال فئة 35 ريالا و57 ريالا قد نفدت اليوم الاثنين وتبقى فئات 230 ريالا و345 ريالا، علما أن ملعب الجوهرة المشعة يتسع لـ65 ألف مشجع.