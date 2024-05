محكمة إسبانية تأمر الفيفا واليويفا بوقف معارضة دوري السوبر

أمرت محكمة إسبانية، اليوم الاثنين، الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بوقف معارضتهما إطلاق مسابقة أوروبية موازية تُعرف باسم "دوري السوبر الأوروبي"، وأصدرت حكما بأنهما كانا يمارسان سلوكا مضادا للتنافس ويستغلان موقفهما المسيطر.

وذكر بيان للمحكمة، اليوم، أن القاضية صوفيا خيل غارسيا قضت بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ونظيره الأوروبي (اليويفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي، بمنع الأندية من المشاركة في بطولة لكرة قدم احترافية جديدة مقترحة.

وأمرت خيل غارسيا، في حكمها، الفيفا واليويفا بالتراجع فورا عن أي إجراءات مانعة للمنافسة ارتكبت في الماضي.

ورفعت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، التي تأسست للمساعدة في إنشاء دوري السوبر الأوروبي، قضية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني، والفيفا واليويفا، التي حظرت المشاركة في دوري السوبر.

Commercial Court declares that FIFA and UEFA have exercised an abuse of power, preventing free competition in the market

💥 Ordering both organizations to cease their anti-competitive conduct

✅ which Clear way for the Super League

