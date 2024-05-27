غلطة سراي ينتزع لقب الدوري التركي للمرة الـ24 بفوزه على قونيا سبور

توج فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة 24 بالفوز 3-1 على قونيا سبور اليوم الأحد في الجولة الـ38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بـ3 نقاط أمام غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.

وأحرز غلطة سراي اللقب للعام الثاني على التوالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين وأضاف بركان كوتلو لاعب خط الوسط التركي المولود في سويسرا هدفا ثالثا لغلطة سراي، لتنطلق احتفالات جماهير الفريق في إسطنبول وخارجها.

وفرض فريقا إسطنبول، غلطة سراي وفنربخشة، تفوقهما على باقي فرق الدوري هذا الموسم، وقد أنهى غلطة سراي الموسم برصيد 102 نقطة بينما أنهاه فنربخشة برصيد 99 نقطة بعد أن شهدت مباراته الأخيرة اليوم فوزه 6-صفر على إسطنبول سبور.

وتلاهما طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 67 نقطة بعد أن تغلب 4-2 على أنقرة غوجو اليوم.

وتلقى غلطة سراي خسارتين فقط في الدوري هذا الموسم، من بينهما هزيمة على ملعبه أمام فنربخشة قبل أسبوع واحد، التي أجلت تتويجه حتى الجولة الأخيرة.

وسجل غلطة سراي إجمالي 92 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا في الدوري هذا الموسم.

أما فنربخشة، فقد تلقى هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل 6 مرات، بينما تعادل غلطة سراي 3 مرات.

وفاز إيكاردي بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا وبفارق 3 أهداف أمام البوسني إيدن جيكو مهاجم فنربخشة.