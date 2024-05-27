السعودية تتصدر تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي

تصدرت السعودية التصنيف الأحدث لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متقدمة على اليابان وكوريا الجنوبية، حسبما كشف الاتحاد القاري الاثنين.

وبلغ رصيد السعودية 103.148 نقاط، بعد العروض المميزة لأنديتها في المواسم الأخيرة، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عن طريق الهلال في عامي 2019 و2021، والحصول على الوصافة في 2022.

وفي الموسم الماضي، نجحت 3 أندية سعودية أخرى، هي النصر والاتحاد والفيحاء، إلى جانب الهلال، في حجز أماكنها بالأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى. ونجح الهلال في بلوغ نصف النهائي حيث خسر أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا.

في المقابل، بلغ رصيد اليابان 96.999 نقطة. ومع حلول يوكوهاما مارينوس وصيفا في دوري الأبطال السبت الماضي، شهد موسم 2023-2024 ظهور فريق ياباني في نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة منذ عام 2015.

وحصد أوراوا ريد دايموندز اللقب عامي 2017 و2022 ووصافة 2019، بينما توّج فريق كاشيما أنتلرز في 2018.

وجاءت كوريا الجنوبية ثالثة (93.600 نقطة)، بعد أن حفر تشونبوك هيونداي موتورز اسمه على الكأس في 2016، بينما حصل بوهانغ ستيلرز على الوصافة في 2021.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع (74.873 نقطة)، أمام قطر (70.330) وإيران (68.640)، حيث أسهم تتويج نادي العين باللقب الأخير في التقدم إلى هذا الموقع، بعد أن كان خسر الكأس عام 2016.

وعلى صعيد المقاعد المخصّصة في مسابقات الأندية الآسيوية موسم 2025-2026، تصدّرت السعودية الطريق في الغرب مع 3 أندية حصلت على دخول مباشر إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين سيتأهل فريق رابع من أجل تمثيل السعودية في "دوري أبطال آسيا 2".

وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وقطر، حيث حصل كل منهما على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

في الشرق، تمتلك اليابان أكبر عدد من المقاعد مع 3 بطاقات مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد في دور المجموعات في "دوري أبطال آسيا 2".

وحصلت كل من كوريا الجنوبية والصين على التمثيل عينه مثل الإمارات وقطر، من خلال الحصول على مقعدين مباشرين ومقعد واحد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في "دوري أبطال آسيا 2".