إنريكي يتحدث عن بديل مبابي في سان جيرمان

قال الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بعد فوز فريقه بكأس فرنسا لكرة القدم الليلة الماضية إنه سيتعين على فريقه واللاعبين الجدد الذين سينضمون في فترة الانتقالات الصيفية الارتقاء بأدائهم بعد رحيل هداف الفريق التاريخي كيليان مبابي.

ودرب إنريكي اللاعب الفرنسي مبابي خلال العام الأخير من السنوات السبع التي قضاها قائد منتخب فرنسا مع باريس سان جيرمان، وهي فترة سجل فيها المهاجم رقما قياسيا بلغ 256 هدفا وساعد فريقه في تحقيق 15 لقبا، بينها 6 في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي إن الفترة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد ستكون ضرورية لإعداد فريقه للارتقاء إلى مستوى التوقعات في الموسم المقبل، إذ لا يمكن لأي لاعب أن يحل محل مبابي الذي تشير تقارير إلى انضمامه لريال مدريد.

وأضاف "كان من حسن حظي تدريب كيليان، كان موسما صعبا بالنسبة له بعد 7 سنوات قضاها في ناديه، وبعد كل ما حققه من الصعب أن نقول وداعا".

وتابع "لا يوجد بديل لمبابي، لا يمكننا إيجاد بديل له، سنفعل ذلك من خلال الفريق ونحو 6 تعاقدات مستقبلية، سيكون بديل كيليان هو الفريق الذي سيحاول -إلى جانب المشجعين وطموحنا- الفوز بكل الألقاب في المواسم التالية".

ويظل الفوز بدوري أبطال أوروبا التحدي الأكبر الذي يواجه باريس سان جيرمان بعد أن طالت فترة انتظار تحقيق لقبه الأول في البطولة الأوروبية الأولى للأندية رغم الاستثمارات الضخمة في الفريق بعد خسارته في نصف النهائي أمام بروسيا دورتموند في وقت سابق من هذا الشهر.

وتابع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة أن "التحدي الكبير الذي يواجه أي لاعب يرغب في الانضمام إلى الفريق هو أننا نريد صنع التاريخ، وهذا النادي سيفوز بدوري أبطال أوروبا عاجلا أم آجلا، الأمر صعب لكن هذا الفريق سيحققه".