أكرم عفيف يتوّج بجائزة أفضل لاعب ومارتينيز أفضل مدرب بالدوري القطري

توّج أكرم عفيف نجم المنتخب القطري لكرة القدم ونادي السد حامل اللقب بجائزة أفضل لاعب في قطر لموسم 2023-2024 الأحد، في حين حقق مدرب الغرافة البرتغالي بيدرو مارتينيز جائزة أفضل مدرب.

ونسخ عفيف الذي فاز بجائزة هداف الدوري بـ26 هدفا في موسمٍ استثنائي، إنجازه القاري بعدما نال جائزتي أفضل لاعب والهدّاف في كأس آسيا الأخيرة 2023 التي استضافتها بلاده، مساعدا "العنابي" في التتويج باللقب الثاني تواليا.

وتنافس عفيف مع الجزائري ياسين براهيمي لاعب الغرافة والبرازيلي روجر غيديش مهاجم الريان.

وقال عفيف (27 عاما) الذي قدم موسما رائعا لم يعكّره سوى بطاقة حمراء في نهائي كأس الأمير "فخور بما تحقق".

وأضاف "بالفعل كان موسما استثنائيا على المستوى الشخصي، حيث التتويجات مع المنتخب والنادي، والجوائز الأربع (أفضل لاعب وأفضل هداف في كأس آسيا والدوري). إنه شعور لا يوصف".

أكرم عفيف: هدفنا الكبير التأهل مع المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونعد الجمهور بتقديم الأفضل#جوائز_الاتحاد_القطري_لكرة_القدم | #QFAawards | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/ktFmtXghXq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 26, 2024

وتابع عفيف الذي خاض تجارب خارجية قصيرة وانتقل إلى فياريال الإسباني من دون أن يلعب معه "الجائزتان فرديتان في الشكل، لكن مضمونهما جماعي، لأني ما كنت لأكون على المنصة مرتين، لولا الجهد الكبير الذي بذله زملائي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".

وأردف "نتطلع الآن لتكريس التفوّق القاري من خلال تأمين الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب، والمنافسة على اللقب الأول في دوري النخبة الآسيوي مع النادي".

وتوّج البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب الغرافة بجائزة أفضل مدرب، في حين جاء مدرب السد وسام رزق صاحب ثنائية لقب الدوري وكأس أمير قطر في المركز الثاني، والبرتغالي الآخر ليناردو جارديم مدرب الريان ثالثا.

وقال مارتينيز "التتويج بلقب أفضل مدرب في الموسم سيكون خير دافع لي من أجل مواصلة العمل مع فريقي لتحقيق الأهداف المرجوّة في الموسم المقبل".

حديث بيدرو مارتينز مدرب الغرافة بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب لهذا الموسم#جوائز_الاتحاد_القطري_لكرة_القدم | #QFAawards | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/zmDawa20iq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 26, 2024

وأضاف "لم يحالفنا التوفيق في حصد بطولة هذا الموسم، رغم المستويات الكبيرة والجهود المضنية التي بذلها الفريق، دفعنا ثمن التعثرات في الأمتار الأخيرة من الدوري بعدما خسرنا نقاطا لم تكن في الحسبان، وتنازلنا عن مواصلة مشوار كأس الأمير".

ونال لاعب العربي جاسم جابر لقب أفضل لاعب تحت 23 عاما.