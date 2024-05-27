أبطال ومتأهلون للمسابقات القارية وهابطون للدرجة الثانية.. ملخص موسم الدوريات الكبرى

أُسدل الستار على موسم 2023-2024 في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى بأفراح فرق وأتراح أخرى، فرق حافظت على لقبها وأخرى خسرته، فرق تأهلت للبطولات القارية وأخرى تنتظر، فرق هبطت للدرجة الثانية وأخرى نجت.

وفي ما يأتي حقائق الموسم المنصرم من دوريات إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا وفرنسا.

الدوري الإنجليزي الممتاز

البطل: مانشستر سيتي (للمرّة الرابعة تواليا، رقم قياسي)

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (91 نقطة من 38 مباراة)، أرسنال (89)، ليفربول (82)، أستون فيلا (68)

المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد (أحرز كأس الاتحاد الإنجليزي)، توتنهام (خامس الترتيب، 66)

المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: تشلسي (63)

الهابطون إلى الدرجة الثانية: لوتون تاون (26)، بيرنلي (24)، شيفيلد يونايتد (16)

الصاعدون إلى الدرجة الأولى: ليستر سيتي، إيبسويتش تاون، ساوثهامبتون (عبر الملحق ضد ليدز يونايتد)

الدوري الإسباني

البطل: ريال مدريد

ريال مدريد المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد (95 نقطة من 38 مباراة)، برشلونة (85)، جيرونا (81)، أتلتيكو مدريد (76)

ريال مدريد (95 نقطة من 38 مباراة)، برشلونة (85)، جيرونا (81)، أتلتيكو مدريد (76) المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: أتلتيك بلباو (68 وأحرز أيضا لقب الكأس)، ريال سوسييداد (60)

أتلتيك بلباو (68 وأحرز أيضا لقب الكأس)، ريال سوسييداد (60) المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: ريال بيتيس (57)

ريال بيتيس (57) الهابطون إلى الدرجة الثانية: قادش (33)، ألميريا (21)، غرناطة (21)

قادش (33)، ألميريا (21)، غرناطة (21) الصاعدون إلى الدرجة الأولى: ريال بلد الوليد، (ليغانيس بحاجة لنقطة للحاق ببلد الوليد)، البطاقة الثالثة يحدّدها ملحق بين الثالث والرابع والخامس والسادس

الدوري الألماني

البطل: باير ليفركوزن (للمرة الأولى في تاريخه، من دون أي خسارة)

باير ليفركوزن (للمرة الأولى في تاريخه، من دون أي خسارة) المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: باير ليفركوزن (90 نقطة من 34 مباراة)، شتوتغارت (73)، بايرن ميونخ (72)، لايبزيغ (65)، بوروسيا دورتموند (63)، أينتراخت فرانكفورت (47) في حال إحراز دورتموند لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

باير ليفركوزن (90 نقطة من 34 مباراة)، شتوتغارت (73)، بايرن ميونخ (72)، لايبزيغ (65)، بوروسيا دورتموند (63)، أينتراخت فرانكفورت (47) في حال إحراز دورتموند لقب دوري الأبطال هذا الموسم. المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: أينتراخت فرانكفورت بحال خسارة دورتموند نهائي دوري الأبطال، هوفنهايم (46)

أينتراخت فرانكفورت بحال خسارة دورتموند نهائي دوري الأبطال، هوفنهايم (46) المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: هايدنهايم (42)

هايدنهايم (42) الهابطون إلى الدرجة الثانية: كولن (27)، دارمشتات (17)، الخاسر في ملحق بوخوم ودوسلدورف (0-3 ذهابا)

كولن (27)، دارمشتات (17)، الخاسر في ملحق بوخوم ودوسلدورف (0-3 ذهابا) الصاعدون إلى الدرجة الأولى: سانت باولي، هولشتاين كيل، الفائز في ملحق بوخوم دوسلدورف

الدوري الإيطالي

البطل: إنتر

إنتر المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: إنتر (94 نقطة من 38 مباراة)، ميلان (75)، يوفنتوس (71)، أتالانتا (69)، بولونيا (68)

إنتر (94 نقطة من 38 مباراة)، ميلان (75)، يوفنتوس (71)، أتالانتا (69)، بولونيا (68) المتأهلون إلى الدوري الأوروبي: روما (63)، لاتسيو (61)، فيورنتينا (57) في حال تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

روما (63)، لاتسيو (61)، فيورنتينا (57) في حال تتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: فيورنتينا في حال خسارته نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وتورينو في حال تتويج فيورنتينا

فيورنتينا في حال خسارته نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وتورينو في حال تتويج فيورنتينا الهابطون إلى الدرجة الثانية: فروزينوني (35)، ساسوولو (30)، ساليرنيتانا (17)

فروزينوني (35)، ساسوولو (30)، ساليرنيتانا (17) الصاعدون إلى الدرجة الأولى: بارما، كومو، الفائز في الملحق بين فينيتسيا وكريمونيزي

الدوري الفرنسي