شاهد.. ريال مدريد ينهي الموسم بتعادل مخيب في ليلة بكاء نجمه توني كروس

أنهى ريال مدريد البطل موسمه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه ريال بيتيس السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في ليلة وداع لاعب وسطه الدولي الألماني توني كروس في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني توالياً للنادي الملكي في الدوري بعد الأول أمام مضيفه فياريال 4-4، وذلك في آخر بروفة له قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان كروس البالغ من العمر 34 عاماً أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيعتزل اللعب عقب كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.

وتلقى كروس إشادة كبيرة من جماهير النادي وزملائه ولاعبي ريال بيتيس، بعد عشرة مواسم قضاها في صفوف الميرينغي حيث توج معه بـ22 لقبا قد ترتفع الى 23 في حال الظفر بلقب المسابقة القارية العريقة للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

وودع النجم الألماني جماهير وملعب ريال مدريد بالبكاء عقب نهاية المباراة وسط تصفيق حار له.

أتلتيكو مدريد يصالح جماهيره

وصالح القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد جماهيره بفوز معنوي على مضيفه ريال سوييداد 2-0.

وبكَّر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عبر مدافعه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة التاسعة، وأضاف البديل الموزامبيقي رينيلدو ماندافا الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين من طرد زميله ساوول نيغويس لتلقيه الانذار الثاني.

وعوَّض أتلتيكو مدريد خسارته المذلة على أرضه أمام أوساسونا 1-4 الأحد الماضي، وختم موسمه بفوزه الـ24 معززا موقعه في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، فيما مني ريال سوسييداد بخسارته العاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 60 نقطة.

وكانت المباراة هامشية على غرار جميع مباريات المرحلة بعدما حسمت المراكز الأوروبية والأندية الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية.

وضمن أتلتيكو مدريد المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وريال سوسييداد المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأنهى أتلتيك بلباو الخامس وبطل مسابقة كأس الملك، الموسم بفوز ثمين خارج قواعده على حساب مضيفه رايو فايكانو بهدف وحيد سجله هدافه نيكو وليامس في الدقيقة 67، رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.