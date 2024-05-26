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يتصدرها برشلونة.. قائمة أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم

BARCELONA - DECEMBER 16: Barcelona players before the Spanish League match between FC Barcelona and Atletico de Madrid, final score 4 - 1, on December 16, 2012, in Camp Nou, Barcelona, Spain.; Shutterstock ID 122201140; purchase_order: ajanet; job: ; client: ; other:
فريق برشلونة 2012 لم يفز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكنه قدّم مستويات مذهلة (شترستوك)
26/5/2024

نشر نظام "إيلو" العالمي للتصنيفات، قائمة بأفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم تصدرها نادي برشلونة الإسباني عن نسخته لعام 2012.

ووفقا لتصنيف "إيلو"، يعتبر برشلونة 2012 أفضل فريق في تاريخ كرة القدم للأندية، رغم أنه لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال عامَي 2009 و2011، لكنه خسر أمام تشلسي في نصف نهائي البطولة القارية موسم 2011-2012.

كما أخفق في التتويج بلقب الدوري الإسباني، لكنه في المقابل قدّم مستويات مذهلة، كانت كافية لوصفه بالفريق الأفضل في العالم.

وحل بايرن ميونخ 2014 في المركز الثاني، في حين احتل ريال مدريد 2014 المركز الثاث، مُتفوقا على ليفربول 2020 الذي احتل المركز الرابع.

فيما يلي ترتيب أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم حسب النسخ:

  1. برشلونة الإسباني: 2012.

2- بايرن ميونخ الألماني: 2014.
3- ريال مدريد الإسباني: 2014.
4- ليفربول الإنجليزي: 2020.
5- ريال مدريد: 1961.
6- بايرن ميونخ: 2020.
7- ميلان الإيطالي: 1993.

8- مانشستر سيتي الإنجليزي: 2019.
9- بودابست المجري: 1955.
10- تشلسي الإنجليزي: 2008.

المصدر : مواقع إلكترونية