يتصدرها برشلونة.. قائمة أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم

نشر نظام "إيلو" العالمي للتصنيفات، قائمة بأفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم تصدرها نادي برشلونة الإسباني عن نسخته لعام 2012.

ووفقا لتصنيف "إيلو"، يعتبر برشلونة 2012 أفضل فريق في تاريخ كرة القدم للأندية، رغم أنه لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال عامَي 2009 و2011، لكنه خسر أمام تشلسي في نصف نهائي البطولة القارية موسم 2011-2012.

كما أخفق في التتويج بلقب الدوري الإسباني، لكنه في المقابل قدّم مستويات مذهلة، كانت كافية لوصفه بالفريق الأفضل في العالم.

وحل بايرن ميونخ 2014 في المركز الثاني، في حين احتل ريال مدريد 2014 المركز الثاث، مُتفوقا على ليفربول 2020 الذي احتل المركز الرابع.

2- بايرن ميونخ الألماني: 2014.

3- ريال مدريد الإسباني: 2014.

4- ليفربول الإنجليزي: 2020.

5- ريال مدريد: 1961.

6- بايرن ميونخ: 2020.

7- ميلان الإيطالي: 1993.

— The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) May 1, 2024

8- مانشستر سيتي الإنجليزي: 2019.

9- بودابست المجري: 1955.

10- تشلسي الإنجليزي: 2008.

From March 2004 to October 2008 — Chelsea went 86 games unbeaten at home. 🤯

This may be one record that NO Prem Team comes close to beating. pic.twitter.com/ysOxQk3iJB

— iChelseaTweets (@iChelseaTweets) April 2, 2024