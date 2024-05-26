يتصدرها برشلونة.. قائمة أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم

نشر نظام "إيلو" العالمي للتصنيفات، قائمة بأفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم تصدرها نادي برشلونة الإسباني عن نسخته لعام 2012.

ووفقا لتصنيف "إيلو"، يعتبر برشلونة 2012 أفضل فريق في تاريخ كرة القدم للأندية، رغم أنه لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال عامَي 2009 و2011، لكنه خسر أمام تشلسي في نصف نهائي البطولة القارية موسم 2011-2012.

كما أخفق في التتويج بلقب الدوري الإسباني، لكنه في المقابل قدّم مستويات مذهلة، كانت كافية لوصفه بالفريق الأفضل في العالم.

وحل بايرن ميونخ 2014 في المركز الثاني، في حين احتل ريال مدريد 2014 المركز الثاث، مُتفوقا على ليفربول 2020 الذي احتل المركز الرابع.

La société ELO a établi le classement des meilleures équipes de l'histoire : 1. Barça – 2012

2. Bayern – 2014

3. Real – 2014

4. Liverpool – 2020

5. Real – 1961

6. Bayern – 2020

7. AC Milan – 1993

8. ManCity – 2019

9. MTK Budapest – 1955

10. Chelsea – 2008 Qu'en pensez-vous ? 🤔 pic.twitter.com/6F5XsV6xK2 — BeFootball (@_BeFootball) May 25, 2024

فيما يلي ترتيب أفضل الأندية في تاريخ كرة القدم حسب النسخ:

برشلونة الإسباني: 2012.

¡Fin de una era! Con Busquets se va el último elemento del 'Pep Team', el Barcelona que alcanzó la gloria del 2008 al 2012 y considerado por muchos 'el mejor equipo de la historia' No te lo pierdas: https://t.co/JFz9iSY87z#Barcelona #Barça #LaLiga pic.twitter.com/WsJYjg7aYm — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) May 11, 2023

2- بايرن ميونخ الألماني: 2014.

3- ريال مدريد الإسباني: 2014.

4- ليفربول الإنجليزي: 2020.

5- ريال مدريد: 1961.

6- بايرن ميونخ: 2020.

7- ميلان الإيطالي: 1993.

AC Milan in 1993. pic.twitter.com/W0NVOLy19j — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) May 1, 2024

8- مانشستر سيتي الإنجليزي: 2019.

9- بودابست المجري: 1955.

10- تشلسي الإنجليزي: 2008.