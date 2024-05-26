بالفيديو.. احتفال نادي الكويت بلقب الدوري في الظلام يثير استياء المشجعين

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت إطفاء إدارة نادي القادسية أضواء الملعب فور انتهاء المباراة وفوز نادي الكويت بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، معتبرين ذلك محاولة لمنع جماهيره من الاحتفال بالتتويج و"تصرفا أرعن ينافي الأخلاق الرياضية".

وتُوّج الكويت بطلاً للدوري، للمرة الثالثة على التوالي والـ19 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي، بعد فوزه على مضيفه القادسية 3-0 بالمرحلة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى (دوري الستة الأوائل).

وأكد رئيس نادي الكويت خالد الغانم -في مقابلة صحفية- استغرابه من إطفاء القادسية كشافات الملعب بعد فوز فريقه بلقب الدوري، متسائلا: أين الأخلاق والمبادئ؟

وبينت اللقطات المصورة لحظة إطفاء إدارة القادسية للكشافات في الملعب، في حادثة وصفها ناشطون بأنها غريبة بعد أن انطفأت أضواء ملعب النادي، في الوقت الذي كان فيه لاعبو الكويت وجهازه الفني والإداري يحتفلون بالتتويج مع جماهيرهم الموجودة بالمدرجات، ليواصلوا احتفالاتهم تحت أضواء الهواتف الجوالة.

فيديو/ إدارة نادي القادسية تطفئ إنارة ملعب محمد الحمد عقب فوز نادي الكويت عليهم بثلاثية واحتفالهم بتحقيق لقب الدوري. #القادسية_الكويت pic.twitter.com/pqUr4IUsYn — المجلس (@Almajlliss) May 24, 2024

وقال الغانم في تصريح لصحيفة "المجلس ميديا" الإلكترونية "أستغرب أن يأتي هذا التصرف من نادي القادسية الذي يُضرب به المثل، فالعم عبد العزيز المخلد وخالد الحمد والشهيد يوسف المشاري هم رجال تعلمنا منهم الروح الرياضية".

فيديو/ خالد الغانم يستنكر إطفاء نادي القادسية لكشافات الملعب بعد فوز الكويت بلقب الدوري: للأسف.. وين الاخلاق والمبادئ !؟ •الغانم أضاف قائلا: استغرب ان يأتي هذا التصرف من نادي القادسية الذي يُضرب به المثل فالعم عبدالعزيز المخلد وخالد الحمد والشهيد يوسف المشاري هم رجال تعلمنا… pic.twitter.com/TmiSBdpPAQ — المجلس (@Almajlliss) May 24, 2024

في المقابل، اعتبر عضو مجلس إدارة القادسية محمد معرفي أن قرار إطفاء كشافات ملعب محمد الحمد عقب انتهاء المباراة مباشرة "إجراء احترازي حفاظاً على سلامة اللاعبين والجمهور".

وقال معرفي في لقاء صحفي "إن الجميع يعرف حساسية المباراة وتنظيمها من مسؤوليتنا" وانتقد سماح اتحاد الكرة لعدد كبير من جماهير نادي الكويت وإدارييه بالنزول إلى الملعب قبل إطلاق صافرة النهاية" مشيرا إلى خطورة هذا القرار.

محمد رضا معرفي • اشكر لاعبي القادسية على التضحيات وتحمل الضغوط • عانينا من الارهاق والغيابات • إطفاء الكشافات اليوم بسبب تجاوز دخول الجمهور وعدد كبير من منتسبي نادي الكويت • حرصنا على إطفاء الكشافات إجراء احترازي خاصة وان لاعبينا ولاعبي الكويت كانوا بالملعب… pic.twitter.com/vBzlUqJuyO — جريدة الرياضي (@alriadey) May 24, 2024

ولفت إلى أن النادي أقدم على إطفاء الكشافات حتى يخرج اللاعبون بأمان وسلامة، معتبرا أن الاحتفال بالفوز بعد المباراة أمر طبيعي فهذه هي الرياضة وهذا هو التنافس الشريف، لكن عندما يكون هناك تجاوز يشكل خطرا على اللاعبين والجماهير "فهنا يجب أن يكون لنا إجراء للحفاظ على سلامة الجميع".

وحسم الكويت لقب الدوري إثر فوزه أول أمس على القادسية بنتيجة 3–0، في المواجهة التي دارت على ملعب محمد الحمد بالعاصمة الكويت، ليتوج باللقب للمرة الـ19 في تاريخه والثالثة تواليا.