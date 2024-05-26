دانها ماكرون.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي ليون وسان جيرمان

وقعت اشتباكات بين جماهير ليون وباريس سان جيرمان وتجاوزات "ضد عناصر الشرطة" بمحطة دفع رسوم الطريق السريع بالقرب من أراس، حيث اشتعلت النيران في حافلتين قبل ساعتين من المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم في ليل، حسبما عُلم السبت من مصدر مقرب من الملف.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" أعمال العنف، وقال -خلال زيارة لبلدية توركوان في مدينة ليل- إن "هذه أحداث رياضية، ويجب -علينا قبل كل شيء- أن نكون فيها مبتهجين ورياضيين. أدين جميع أعمال العنف بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف "آمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي قدر الإمكان هذا المساء"، مؤكدا أنه سيتوجه إلى الملعب.

ووقعت الأحداث في محطة فريسني لي-مونتوبان (با-دو-كاليه) لدفع الرسوم، على بعد نحو 60 كيلومترًا من ليل، وأوضح المصدر أنه "لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي".

كما أن مصدرا في الدرك ليست لديه "أي فكرة عن وقوع أي إصابات في هذه المرحلة" بين المشجعين.

وأوضح مصدر في الشرطة أن "6 من ضباط شرطة الأمن الجمهوري أصيبوا بجروح طفيفة" ولم يتم القبض على أي شخص.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO – Affrontements en cours au niveau du péage d'Arras entre supporters parisiens et lyonnais. (témoins) pic.twitter.com/LaGczLhe6f — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 25, 2024

وأضاف أن "هذه الأحداث وضعت حوالي 100 من أنصار ليون ضد ما يقرب من 200 مشجع باريسي"، مبرزا أن النيران اشتعلت في حافلتين و"احترق أحد حواجز تحصيل الرسوم جزئيا".

من جهته، أوضح مصدر الدرك أن أعمال العنف هذه جاءت في أعقاب "لقاء غير مناسب بين أنصار ليون وباريس عند بوابة تحصيل الرسوم"، مشيرا إلى أنه محاط بالشرطة ورجال الإطفاء أيضًا في الموقع.

وتابع أن الطريق السريع "إيه 1" مقطوع في كلا الاتجاهين.

ولوحظ أن مشجعين من الطرفين، لاسيما ليون، تجولوا خلال النهار في شوارع وسط مدينة ليل في أجواء لطيفة. وتنتشر قوة شرطة كبيرة في المدينة.

🚨💣 BREAKING ! Un bus du PSG se serait fait ATTAQUÉ à un péage par des supporters Lyonnais ! 🤯❤️💙 Le péage aurait pris feu. 🤦‍♂️ 🎥 @MediaParisienpic.twitter.com/FPIhVLBpxZ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 25, 2024

وكانت المحافظة الشمالية اتخذت إجراءات إدارية عدة في إطار هذه المباراة المصنفة على أنها شديدة الخطورة. لذلك، يُحظر على جماهير ليون وباريس سان جرمان التحرك "خارج الأماكن المخصصة لهم" بالقرب من ملعب "بيار موروا" حتى صباح الأحد بتمام الساعة الرابعة.

كما طلبت المحافظة من مشجعي كل فريق استخدام خط مترو مختلف، مع محطة توقف مختلفة، من أجل الوصول إلى الملعب وتجنب مخاطر الاشتباكات قدر الإمكان.

كما تم حظر استهلاك الكحول على الطرق العامة وشرفات ليزين وليل وفيلنوف داسك "في حاوية زجاجية أو معدنية" حتى الساعة 4:00 من صباح الأحد.

من جهته، دعا محافظ منطقة أو-دو-فرانس ومنطقة الشمال برتران غوم الجمعة -في بيان- إلى "المسؤولية الجماعية والفردية للمشجعين، وجميع الحاضرين في المباراة، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهذا الحدث الاحتفالي والودي بأمان تام".