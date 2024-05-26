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دانها ماكرون.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي ليون وسان جيرمان

French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) police vans (R) sit parked near Olympique Lyonnais supporters (L) on the A1 motorway near a damaged and charred toll (seen rear) in Fresnes-les-Montauban in Northern France, after a clash occurred on the roadway between supporters of Paris Saint-Germain (PSG) and OL football teams as they were travelling to Villeneuve d'Ascq near Lille for the French Cup football match final, on May 25, 2024. - A bus caught fire and 20 participants were lightly injured in clashes between OL and PSG supporters at a motorway toll near Arras, hours before the French cup final opposing the two teams. (Photo by Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
اشتباكات بين جماهير ليون وباريس سان جيرمان وتجاوزات ضد "عناصر شرطة" جرت قبل نهائي كأس فرنسا (الفرنسية)
26/5/2024

وقعت اشتباكات بين جماهير ليون وباريس سان جيرمان وتجاوزات "ضد عناصر الشرطة" بمحطة دفع رسوم الطريق السريع بالقرب من أراس، حيث اشتعلت النيران في حافلتين قبل ساعتين من المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم في ليل، حسبما عُلم السبت من مصدر مقرب من الملف.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" أعمال العنف، وقال -خلال زيارة لبلدية توركوان في مدينة ليل- إن "هذه أحداث رياضية، ويجب -علينا قبل كل شيء- أن نكون فيها مبتهجين ورياضيين. أدين جميع أعمال العنف بأشد العبارات الممكنة".

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وأضاف "آمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي قدر الإمكان هذا المساء"، مؤكدا أنه سيتوجه إلى الملعب.

ووقعت الأحداث في محطة فريسني لي-مونتوبان (با-دو-كاليه) لدفع الرسوم، على بعد نحو 60 كيلومترًا من ليل، وأوضح المصدر أنه "لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي".

كما أن مصدرا في الدرك ليست لديه "أي فكرة عن وقوع أي إصابات في هذه المرحلة" بين المشجعين.

وأوضح مصدر في الشرطة أن "6 من ضباط شرطة الأمن الجمهوري أصيبوا بجروح طفيفة" ولم يتم القبض على أي شخص.

وأضاف أن "هذه الأحداث وضعت حوالي 100 من أنصار ليون ضد ما يقرب من 200 مشجع باريسي"، مبرزا أن النيران اشتعلت في حافلتين و"احترق أحد حواجز تحصيل الرسوم جزئيا".

من جهته، أوضح مصدر الدرك أن أعمال العنف هذه جاءت في أعقاب "لقاء غير مناسب بين أنصار ليون وباريس عند بوابة تحصيل الرسوم"، مشيرا إلى أنه محاط بالشرطة ورجال الإطفاء أيضًا في الموقع.

وتابع أن الطريق السريع "إيه 1" مقطوع في كلا الاتجاهين.

ولوحظ أن مشجعين من الطرفين، لاسيما ليون، تجولوا خلال النهار في شوارع وسط مدينة ليل في أجواء لطيفة. وتنتشر قوة شرطة كبيرة في المدينة.

وكانت المحافظة الشمالية اتخذت إجراءات إدارية عدة في إطار هذه المباراة المصنفة على أنها شديدة الخطورة. لذلك، يُحظر على جماهير ليون وباريس سان جرمان التحرك "خارج الأماكن المخصصة لهم" بالقرب من ملعب "بيار موروا" حتى صباح الأحد بتمام الساعة الرابعة.

كما طلبت المحافظة من مشجعي كل فريق استخدام خط مترو مختلف، مع محطة توقف مختلفة، من أجل الوصول إلى الملعب وتجنب مخاطر الاشتباكات قدر الإمكان.

كما تم حظر استهلاك الكحول على الطرق العامة وشرفات ليزين وليل وفيلنوف داسك "في حاوية زجاجية أو معدنية" حتى الساعة 4:00 من صباح الأحد.

من جهته، دعا محافظ منطقة أو-دو-فرانس ومنطقة الشمال برتران غوم الجمعة -في بيان- إلى "المسؤولية الجماعية والفردية للمشجعين، وجميع الحاضرين في المباراة، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهذا الحدث الاحتفالي والودي بأمان تام".

المصدر : وكالات