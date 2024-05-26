مظهر "الرسام" إنييستا يثير قلق المشجعين.. ما القصة؟

أثار مظهر النجم الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه الحالي الإمارات الإماراتي جدلا كبيرا بين مشجعي كرة القدم، إذ بدا أكبر من عمره.

ويلعب إنييستا حاليا في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعد مسيرة متألقة مع نادي برشلونة الإسباني أصبح فيها من أساطير النادي، وبعد 5 سنوات في اليابان مع نادي فيسيل كوبي (2018-2023).

وعلى عكس مظهره، ما زال الرسام يداعب الكرة في سن الـ40 ونجح في إحراز 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة بعد 21 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وفي آخر مباراة له، خاض لاعب خط الوسط المخضرم المباراة بأكملها وسجل هدفا من ركلة جزاء، ليقود الإمارات للفوز على النصر 2-1 في معركته لتجنب الهبوط.

الأسطورة أندريس إنييستا يسجل هدف التقدم لنادي الإمارات من ركلة جزاء ⚽️#الإمارات_النصر#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/aYyT3EMpPI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2024

ويعتبر هذا هو الهدف الأول لإنييستا بعد مرور 46 يوما من الصيام عن هز الشباك، إذ يعود آخر أهدافه إلى التعادل مع الشارقة (3-3) في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك.

وصام "الرسام" بعدها عن التسجيل في 4 مباريات متتالية ضد كل من حتا والوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي والجزيرة.

وبينما أعجب اللاعب الدولي الإسباني السابق بتقييم إجمالي قدره 7.7 من موقع سوفا سكور، لاحظ المشجعون من خلال الصور تقدمه في السن.

Andrés Iniesta is 40 years old and still playing football ⚽ at the highest level. Put respect on Iniesta's name. pic.twitter.com/BMlzfc71oR — Jesus (@Jesus_KE1) May 25, 2024

وأثار مظهر إنييستا جدلا واسعا بين مشجعي كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بدا "أكبر من عمره"، بين من يقول "يجب أن يعتزل الآن"، ومن يقول عنه "ما زلت سريعا".

وعلق آخر ساخرا "إنه يسعى الآن للحصول على المال بعد أن أضاع مسيرته بأكملها في برشلونة".

وكتب أحدهم "هذا ما يحدث عندما تلعب لفريق فقير مثل برشلونة"، في حين تساءل آخر "أعلم أن البعض منكم قد يرغب في مقارنته برونالدو".

وتألق إنييستا ضمن العناصر الأساسية للجيل الذهبي في البارسا الذي سيطر على الألقاب بداية من 2008 حتى 2015.

وترك إنييستا بصمته على مدار 16 عاما في برشلونة، وكان من أبرز أسباب أنجح فترة في تاريخ النادي الإسباني، إذ أسهم في إحراز 32 لقبا منها 9 في الدوري المحلي و4 في دوري أبطال أوروبا.

• وصفه مُتعب بينما هو يرسم بسهولة ✨ .. الدون انييستا ❤️❤️pic.twitter.com/oH2p1HLpUR — Sayedoo (@Mosawi_Cule) May 11, 2024

وقدم إنييستا، المولود في 11 مايو/أيار 1984، إسهامات رائعة أيضا مع إسبانيا وقاد بلاده لأكبر إنجاز في تاريخها عندما سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.