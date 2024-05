مظهر "الرسام" إنييستا يثير قلق المشجعين.. ما القصة؟

أثار مظهر النجم الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه الحالي الإمارات الإماراتي جدلا كبيرا بين مشجعي كرة القدم، إذ بدا أكبر من عمره.

ويلعب إنييستا حاليا في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعد مسيرة متألقة مع نادي برشلونة الإسباني أصبح فيها من أساطير النادي، وبعد 5 سنوات في اليابان مع نادي فيسيل كوبي (2018-2023).

وعلى عكس مظهره، ما زال الرسام يداعب الكرة في سن الـ40 ونجح في إحراز 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة بعد 21 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وفي آخر مباراة له، خاض لاعب خط الوسط المخضرم المباراة بأكملها وسجل هدفا من ركلة جزاء، ليقود الإمارات للفوز على النصر 2-1 في معركته لتجنب الهبوط.

ويعتبر هذا هو الهدف الأول لإنييستا بعد مرور 46 يوما من الصيام عن هز الشباك، إذ يعود آخر أهدافه إلى التعادل مع الشارقة (3-3) في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك.

وصام "الرسام" بعدها عن التسجيل في 4 مباريات متتالية ضد كل من حتا والوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي والجزيرة.

وبينما أعجب اللاعب الدولي الإسباني السابق بتقييم إجمالي قدره 7.7 من موقع سوفا سكور، لاحظ المشجعون من خلال الصور تقدمه في السن.

Andrés Iniesta is 40 years old and still playing football ⚽ at the highest level. Put respect on Iniesta's name. pic.twitter.com/BMlzfc71oR

— Jesus (@Jesus_KE1) May 25, 2024