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أغلى 12 مدربا في تاريخ كرة القدم

المدرب الألماني جوليان ناغيلسمان هو المدرب الأغلى في العالم (الفرنسية)
26/5/2024

لم تعد أندية كرة القدم تنفق الأموال الطائلة على استقدام النجوم فقط، بل باتت تخصص ميزانية معتبرة أيضا للمدربين لكنها تشترط عليهم في المقابل إحراز الألقاب المحلية والقارية وقيادتهم إلى المجد الكروي.

ومثلما تختلف رواتب اللاعبين، فإن الأجور التي يحصل عليها المدربون تتفاوت بشكل كبير للغاية.

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وتلعب المكانة والقوة المالية للنادي دورا حاسما، في حين أنّ سجلّ المدرب وسمعته وتاريخه أساسي في التعاقد معه.

وفيما استحق مدربون الرواتب الكبيرة التي حصلوا عليها بعد قيادتهم فرقهم للتتويج بألقاب محلية وقارية، فشل آخرون في ترك بصمة رغم الملايين التي حصلوا عليها سنويا وسرعان ما توقفت مسيرتهم بسرعة مع الفرق التي دربوها.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أغلى 10 تعاقدات مع المدربين، يضاف إليهم كل من الهولندي آرني سلوت الذي يستلم تدريب ليفربول، والبلجيكي فنسنت كومباني الذي عين مدربا لبايرن ميونخ بحسب تقارير إعلامية.

والمدربون الـ12 الأغلى في التاريخ هم:

 

1-الألماني يوليان ناغيلسمان (من لايبزيغ الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني): 27.64 مليون دولار.

2- الإنجليزي غراهام بوتر (من برايتون الإنجليزي إلى  تشلسي الإنجليزي): 27.39 مليون دولار.

 

3- البرتغالي أندريه فيلاس بواش (من بورتو البرتغالي إلى تشلسي): 16.94 مليون دولار.

4- البلجيكي فنسنت كومباني (من بيرنلي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ): 12.99 مليون دولار.

5- الهولندي آرني سلوت (فينورد الهولندي- ليفربول الإنجليزي): 11.97 مليون دولار.

6-الأيرلندي بريندان رودجرز (من سيلتيك الأسكتلندي إلى ليستر سيتي الإنجليزي): 11.21 مليون دولار.

7- البرتغالي روبن أموريم (براغا التشيكي- سبورتينغ لشبونة البرتغالي): 10.95 ملايين دولار.

8- البرتغالي جوزيه مورينيو (إنتر ميلان الإيطالي- ريال مدريد الإسباني): 8.79 ملايين دولار.

9- جوزيه مورينيو (بورتو- تشلسي): 6.62 ملايين دولار.

 

10- بريندان رودجرز (سوانزي الإنجليزي إلى ليفربول): 6.37 ملايين دولار.

11-الهولندي رونالد كومان (ساوثهامبتون الإنجليزي- إيفرتون الإنجليزي):6.37 ملايين دولار.

12-الإيطالي ماوريسيو ساري (من نابولي الإيطالي إلى تشلسي): 6.37 ملايين دولار.

 

المصدر : الصحافة البريطانية