ساوثامبتون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم بالدرجة الثانية
ضمن ساوثامبتون العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 1-صفر على ليدز يونايتد في نهائي ملحق الصعود اليوم الأحد بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.
وسجل أدام أرمسترونغ لاعب ساوثامبتون هدفا في الشوط الأول ليقود فريقه للصعود على حساب ليدز الذي كافح للعودة في النتيجة لكن العارضة حرمت البديل دانييل جيمس من التسجيل في الشوط الثاني.
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وبهذا ينضم ساوثامبتون إلى ليستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.
وينافس إبسويتش تاون في دوري الأضواء بعد غياب 22 عاما، بينما عاد ليستر إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.
🏆🥳 مراسم تتويج ساوثهامبتون
◀️ ساوثهامبتون يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى
◀️ ساوثهامبتون سيخوض موسمه الـ 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ملحق_التصفيات #دوري_الدرجة_الأولى_الإنجليزية#EFL | #PremierLeague pic.twitter.com/fo2wDj9WjN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 26, 2024