كومان وميسي وتشافي.. لماذا يسيء برشلونة معاملة أساطيره؟

انتقد مدرب إشبيلية الإسباني لكرة القدم كيكي سانشيز فلوريس تعامل برشلونة مع أساطيره بعدما أعلن الفريق الكتالوني اليوم الجمعة إقالة مدربه تشافي هرنانديز نهاية الموسم.

وأعلن برشلونة إقالة تشافي بعد 4 أسابيع من تأكيد استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل. وكان تشافي قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم، لكنه عدل عن قراره الشهر الماضي.

وأشار فلوريس إلى إقالة لاعب برشلونة السابق رونالد كومان من تدريب البارسا في 2021، ورحيل ليونيل ميسي هدافه التاريخي بعدما حالت مشكلات النادي المالية دون تجديد عقده.

وقال قبل مواجهة برشلونة في الجولة الختامية للدوري "لا ينبغي أن أقول هذا، لكن برشلونة يسيء معاملة أساطيره. يا لها من مسيرة سيئة".

⚠️ Sevilla manager Quique Sánchez: “I shouldn’t say this… but how badly Barcelona treats its legends”. “What a bad streak. It’s probably a bad streak, but what a bad streak. What a bad streak”. “With Koeman, with Messi, with Xavi now, how bad. I wish clubs treated their… pic.twitter.com/lvyLfzaWtI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

وأضاف "(حدث ذلك) مع كومان وميسي والآن مع تشافي، يا للسوء. أتمنى أن تعامل الأندية أساطيرها بصورة جيدة. سيكون هذا رائعا".

وتابع فلوريس "تشافي هو أحد أساطير النادي. فاز بالدوري الموسم الماضي لكن ذاكرة كرة القدم قصيرة. ثارت علامات استفهام حوله هذا العام من اللحظة الأولى. تساورني شكوك بشأن صحة الانتقادات التي تعرض لها".

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الكتالوني مارسيال لورنتي "قام رئيس برشلونة "لابورتا" بإهانة ثلاث من أساطير النادي (كومان وميسي وتشافي)، كما قام بتشويه صورة النادي بشكل مستمر وتدمير سمعته".

"تشافي باق في قلوبنا"

وعلق اللاعب السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه عن رحيل تشافي قائلا "في الوقت الذي رفض فيه جميع المدربين في العالم تدريب برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي، جاء تشافي وغيّر الوضع وفاز مع الفريق ببطولتين وأعاد آمالنا".

وتابع مدافع منتخب إسبانيا سابقا "اليوم سيغادر برشلونة، لكنه سيبقى في قلوب كل أولئك الذين يحبون البلوغرانا. لم ينجح معنا كمدرب لكنه سيبقى أسطورة عظيمة بالنسبة لنا".

وسينهي برشلونة الموسم في المركز الثاني في الدوري خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل. وسيقود تشافي فريقه للمرة الأخيرة عندما يواجه إشبيلية.