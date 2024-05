كومان وميسي وتشافي.. لماذا يسيء برشلونة معاملة أساطيره؟

انتقد مدرب إشبيلية الإسباني لكرة القدم كيكي سانشيز فلوريس تعامل برشلونة مع أساطيره بعدما أعلن الفريق الكتالوني اليوم الجمعة إقالة مدربه تشافي هرنانديز نهاية الموسم.

وأعلن برشلونة إقالة تشافي بعد 4 أسابيع من تأكيد استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل. وكان تشافي قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم، لكنه عدل عن قراره الشهر الماضي.

وأشار فلوريس إلى إقالة لاعب برشلونة السابق رونالد كومان من تدريب البارسا في 2021، ورحيل ليونيل ميسي هدافه التاريخي بعدما حالت مشكلات النادي المالية دون تجديد عقده.

وقال قبل مواجهة برشلونة في الجولة الختامية للدوري "لا ينبغي أن أقول هذا، لكن برشلونة يسيء معاملة أساطيره. يا لها من مسيرة سيئة".

⚠️ Sevilla manager Quique Sánchez: “I shouldn’t say this… but how badly Barcelona treats its legends”.

“What a bad streak. It’s probably a bad streak, but what a bad streak. What a bad streak”.

“With Koeman, with Messi, with Xavi now, how bad. I wish clubs treated their… pic.twitter.com/lvyLfzaWtI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024