شاهد.. العين يضرب يوكوهاما بخماسية ويتوج بلقب أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

توج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1، اليوم السبت، في إياب نهائي البطولة.

وكان يوكوهاما فاز ذهابا 2-1، لينجح العين في خطف اللقب بتفوقه 6-3 في مجموع المباراتين، وهو اللقب الآسيوي الثاني له بعدما سبق له الفوز به عام 2003.

وبموجب فوزه بالبطولة، سيشارك العين في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل، حيث سيمثل القارة الصفراء إلى جانب كل من الهلال السعودي وأوروا ريدز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، كما سيشارك في بطولة كأس القارات للأندية (إنتر كونتيننتال) نهاية العام الجاري.

وتقدم العين في الدقيقة السابعة عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن يضيف زميله كاكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 40، سجل يان كوامي الهدف الوحيد ليوكوهاما مارينوس، في حين عاد رحيمي ليسجل الهدف الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لابا كودجو الهدف الرابع للعين، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الخامس بعد ذلك بـ4 دقائق.