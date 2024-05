بالأعلام والكوفية.. استقبال تاريخي لمنتخب سيدات فلسطين في أيرلندا

وسط أجواء تضامنية من الشعب الأيرلندي للقضية الفلسطينية، حقق منتخب سيدات فلسطين الفوز على فريق بوهيميان الأيرلندي 2-1، خلال لقاء ودي جمعهما، الأربعاء، على ملعب "داليمونت بارك" بدبلن.

وقال الموقع الرسمي لنادي "بوهيميان" إن المباراة تم ترتيبها "لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

المباراة شهدت تضامنا واسعا وكبيرا من الجماهير التي ملأت الملعب وعلقت لافتة كبيرة كتب عليها "أيرلندا تقف مع فلسطين" في حين حملت الجماهير الأعلام وتوشحت بالكوفية الفلسطينية.

🇮🇪❤️🇵🇸 Palestine take the lead at Dalymount Park. Bohemians 1 Palestine 2 pic.twitter.com/UKaVONIyyL — Bohemian Football Club (@bfcdublin) May 15, 2024

وخارج الملعب رسمت جدارية تحمل صورة الطفلة هند رجب، الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي قتلت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت الناجية الوحيدة من نيران الدبابات الإسرائيلية على السيارة التي هربت فيها مع 6 من أقاربها.

وتم نشر مكالمتها الهاتفية الطارئة التي استمرت 3 ساعات مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث قالت للمراسل "أنا خائفة للغاية، من فضلك تعال.. تعال وخذني من فضلك، هل ستأتي؟".

وباتت المباراة، التي جمعت سيدات فلسطين مع النادي الأيرلندي، أول لقاء تخوضه المنتخبات الفلسطينية في الملاعب الأوروبية.

استقبال رئاسي

وكان رئيس جمهورية أيرلندا، مايكل هيغينز، قد استقبل، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، ووفدا من المنتخب، في قصر الرئاسة بالعاصمة دبلن.

وتكوّن الوفد من اللاعبتين جينيفر شطارة وميرا الناطور، والإدارية ديما يوسف، إضافة إلى لاعبتين من بوهيميان، ومدرب الفريق.

Great that President of Ireland Michael D Higgins met the women footballers from Palestine and Bohemians today. The match between both teams will take place on Wednesday 15th at Bohs in Phibsborough. A brilliant act of solidarity by Bohemians Football Club. ✊✊✊🚩🚩🚩 pic.twitter.com/8RRLjAvy4x — Communist Party Irl (@irelandcp) May 13, 2024

وجاء هذا الاستقبال بدعوة من الرئيس هيغينز المعروف بمواقفه المتضامنة والمؤيدة لقضايا الشعب الفلسطيني حيث سبق له أن زار غزة وبيت لحم.

وعبر الرئيس هيغينز عن فخره بوجود منتخب فلسطين الوطني في أيرلندا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين الشعبين. مؤكدا أنه تأثر كثيرا بمشاهد القتل والدمار التي تسببت بها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

بدورهما، أعربت جينيفر شطارة وميرا الناطور عن فخرهما بهذا اللقاء مع الرئيس الأيرلندي، وشكراه على هذه الاستضافة الرائعة للمنتخب في بلاده، وقدمتا له هدية تذكارية.