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بالأعلام والكوفية.. استقبال تاريخي لمنتخب سيدات فلسطين في أيرلندا

منتخب سيدات فلسطين يحظى باستقبال تاريخي في دبلن وسط اجواء تضامنية كبيرة المصدر: @bfcdublin عبر منصة X
منتخب سيدات فلسطين حظي باستقبال كبير وسط أجواء تضامنية (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/5/2024

وسط أجواء تضامنية من الشعب الأيرلندي للقضية الفلسطينية، حقق منتخب سيدات فلسطين الفوز على فريق بوهيميان الأيرلندي 2-1، خلال لقاء ودي جمعهما، الأربعاء، على ملعب "داليمونت بارك" بدبلن.

وقال الموقع الرسمي لنادي "بوهيميان" إن المباراة تم ترتيبها "لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

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المباراة شهدت تضامنا واسعا وكبيرا من الجماهير التي ملأت الملعب وعلقت لافتة كبيرة كتب عليها "أيرلندا تقف مع فلسطين" في حين حملت الجماهير الأعلام وتوشحت بالكوفية الفلسطينية.

وخارج الملعب رسمت جدارية تحمل صورة الطفلة هند رجب، الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي قتلت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت الناجية الوحيدة من نيران الدبابات الإسرائيلية على السيارة التي هربت فيها مع 6 من أقاربها.

وتم نشر مكالمتها الهاتفية الطارئة التي استمرت 3 ساعات مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث قالت للمراسل "أنا خائفة للغاية، من فضلك تعال.. تعال وخذني من فضلك، هل ستأتي؟".

وباتت المباراة، التي جمعت سيدات فلسطين مع النادي الأيرلندي، أول لقاء تخوضه المنتخبات الفلسطينية في الملاعب الأوروبية.

استقبال رئاسي

وكان رئيس جمهورية أيرلندا، مايكل هيغينز، قد استقبل، الثلاثاء، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، ووفدا من المنتخب، في قصر الرئاسة بالعاصمة دبلن.

وتكوّن الوفد من اللاعبتين جينيفر شطارة وميرا الناطور، والإدارية ديما يوسف، إضافة إلى لاعبتين من بوهيميان، ومدرب الفريق.

وجاء هذا الاستقبال بدعوة من الرئيس هيغينز المعروف بمواقفه المتضامنة والمؤيدة لقضايا الشعب الفلسطيني حيث سبق له أن زار غزة وبيت لحم.

وعبر الرئيس هيغينز عن فخره بوجود منتخب فلسطين الوطني في أيرلندا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين الشعبين. مؤكدا أنه تأثر كثيرا بمشاهد القتل والدمار التي تسببت بها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

بدورهما، أعربت جينيفر شطارة وميرا الناطور عن فخرهما بهذا اللقاء مع الرئيس الأيرلندي، وشكراه على هذه الاستضافة الرائعة للمنتخب في بلاده، وقدمتا له هدية تذكارية.

المصدر : مواقع إلكترونية