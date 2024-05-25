5 لاعبين مغاربة في 5 نهائيات أوروبية وأفريقية وآسيوية
25/5/2024-|آخر تحديث: 25/5/202402:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)
استحق اليوم لقب "سبت النهائيات" لأنه يشهد 5 نهائيات في 3 قارات، هي: أوروبا وأفريقيا وآسيا، واللافت أن هناك لاعبا مغربيا -على الأقل- في كل من المباريات النهائية الخمس.
والنهائيات الـ5 هي:
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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- ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يشارك فيه الدولي المغربي سفيان مرابط "لاعب الشياطين الحمر".
إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا
- نهائي عربي خالص بين الأهلي المصري والترجي التونسي ويشارك في المباراة المغربي رضا سليم مع الفريق المصري.
إياب نهائي دوري أبطال آسيا
- نهائي بين العين الإماراتي وضيفه يوكوهوما الياباني، ويشارك في المباراة هداف البطولة الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين.
نهائي كأس فرنسا
- مواجهة كلاسيكية بين باريس سان جيرمان وليون في النهائي، ويشهد مشاركة لاعبين عربيين هما الدولي المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان) والدولي الجزائري سعيد بن رحمة (ليون).
نهائي كأس ألمانيا
- مواجهة بين باير ليفركوزن وكايزر سلاوترن في النهائي، وتشهد المباراة مشاركة المغربي الدولي أمين عدلي، وأيضا اللاعب المغربي الشاب أيمن عورير الذي لا يشارك أساسيا في مباريات باير ليفركوزن.
المصدر : الجزيرة