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5 لاعبين مغاربة في 5 نهائيات أوروبية وأفريقية وآسيوية

مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا المصدر: نادي العين عبر منصة x
سفيان رحيمي مهاجم العين وهداف النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا (مواقع التواصل)
25/5/2024-|آخر تحديث: 25/5/202402:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استحق اليوم لقب "سبت النهائيات" لأنه يشهد 5 نهائيات في 3 قارات، هي: أوروبا وأفريقيا وآسيا، واللافت أن هناك لاعبا مغربيا -على الأقل- في كل من المباريات النهائية الخمس.

والنهائيات الـ5 هي:

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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  • ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يشارك فيه الدولي المغربي سفيان مرابط "لاعب الشياطين الحمر".

إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

  • نهائي عربي خالص بين الأهلي المصري والترجي التونسي ويشارك في المباراة المغربي رضا سليم مع الفريق المصري.

إياب نهائي دوري أبطال آسيا

  • نهائي بين العين الإماراتي وضيفه يوكوهوما الياباني، ويشارك في المباراة هداف البطولة الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين.

نهائي كأس فرنسا

  • مواجهة كلاسيكية بين باريس سان جيرمان وليون في النهائي، ويشهد مشاركة لاعبين عربيين هما الدولي المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان) والدولي الجزائري سعيد بن رحمة (ليون).

 

 

نهائي كأس ألمانيا

  •  مواجهة بين باير ليفركوزن وكايزر سلاوترن في النهائي، وتشهد المباراة مشاركة المغربي الدولي أمين عدلي، وأيضا اللاعب المغربي الشاب أيمن عورير الذي لا يشارك أساسيا في مباريات باير ليفركوزن.

المصدر : الجزيرة