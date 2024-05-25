5 لاعبين مغاربة في 5 نهائيات أوروبية وأفريقية وآسيوية

استحق اليوم لقب "سبت النهائيات" لأنه يشهد 5 نهائيات في 3 قارات، هي: أوروبا وأفريقيا وآسيا، واللافت أن هناك لاعبا مغربيا -على الأقل- في كل من المباريات النهائية الخمس.

والنهائيات الـ5 هي:

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يشارك فيه الدولي المغربي سفيان مرابط "لاعب الشياطين الحمر".

إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

نهائي عربي خالص بين الأهلي المصري والترجي التونسي ويشارك في المباراة المغربي رضا سليم مع الفريق المصري.

إياب نهائي دوري أبطال آسيا

نهائي بين العين الإماراتي وضيفه يوكوهوما الياباني، ويشارك في المباراة هداف البطولة الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين.

نهائي كأس فرنسا

مواجهة كلاسيكية بين باريس سان جيرمان وليون في النهائي، ويشهد مشاركة لاعبين عربيين هما الدولي المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان) والدولي الجزائري سعيد بن رحمة (ليون).

نهائي كأس ألمانيا