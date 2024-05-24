برشلونة يقيل المدرب الإسباني تشافي

أقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز -اليوم الجمعة- بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل.

ويشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفا على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ في خلافة تشافي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال تشافي إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو ولابورتا في أبريل/نيسان الماضي على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في يونيو/حزيران 2025.

لكن الوضع تغيّر بسرعة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر ماليا التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.

وتابع بيان برشلونة "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".

وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي. خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (خسر 4-6 بإجمالي المباراتين)، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال، في حين أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.

خليفة تشافي

في الأثناء، كشفت صحيفة "سبورت" الأربعاء أن ديكو ونائبه بوغان كركيتش كانا في لندن للاجتماع مع المدرب الألماني فليك أحد المرشحين المفضلين للرئيس لابورتا لخلافة تشافي. لكن المحيطين بفليك نفوا المعلومات المتداولة.

وأكدت مصادر النادي لماركا أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو مشاهدة نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا في دبلن، لكن لم يكن لديهم رحلات جوية مباشرة، وكان عليهم التوقف في لندن.

وما يغذي الشائعات أكثر أن فليك لم يقبل العرض الذي قدمه له تشلسي، وأنه جمد كل المفاوضات من جانب وكيل أعماله مع جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وكان المدرب الألماني ينتظر مكالمة برشلونة منذ فترة، وخاصة بعد إعلان تشافي رحيله عن الفريق ثم العودة عن قراره.

ويمتلك فليك سجلا كبيرا من النجاحات خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع بايرن ميونخ الألماني (عام 2019 وحتى 2021) حيث توج بلقبي دوري، والكأس والسوبر، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.