10 أندية كرة قدم الأعلى قيمة في العالم

تصدر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

وبلغت قيمة النادي الملكي 6.6 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تحقيقا للدخل (873 مليون دولار) بفضل حصوله على 205 ملايين دولار سنويا من رعاة قميصه، وهو الرقم الأعلى في كرة القدم وفقا لـ"فوتوبل بانش مارك".

ويتطلع الميرينغي إلى الظفر بلقب دوري أبطال عند مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.

ونجح الريال في إحراز 5 ألقاب بدوري الأبطال من أصل آخر 10 بطولات.

REAL MADRID $6.6 BILLION: Real Madrid is the most valuable football club in the world at $6.6 billion followed by Manchester United at $6.55 billion then Barcelona at $5.6 billion per Forbes .#HalaMadrid #RealMadrid #Forbes Atalanta Bayer Leverkusen Sunak Labour Tories Gcinile… pic.twitter.com/ChAKaC2seL

— Elite King James (@General_Sport7) May 23, 2024