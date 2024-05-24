تصدر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

وبلغت قيمة النادي الملكي 6.6 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تحقيقا للدخل (873 مليون دولار) بفضل حصوله على 205 ملايين دولار سنويا من رعاة قميصه، وهو الرقم الأعلى في كرة القدم وفقا لـ"فوتوبل بانش مارك".

ويتطلع الميرينغي إلى الظفر بلقب دوري أبطال عند مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.

ونجح الريال في إحراز 5 ألقاب بدوري الأبطال من أصل آخر 10 بطولات.

REAL MADRID $6.6 BILLION: Real Madrid is the most valuable football club in the world at $6.6 billion followed by Manchester United at $6.55 billion then Barcelona at $5.6 billion per Forbes .#HalaMadrid #RealMadrid #Forbes Atalanta Bayer Leverkusen Sunak Labour Tories Gcinile… pic.twitter.com/ChAKaC2seL — Elite King James (@General_Sport7) May 23, 2024

وحل في المركز الثاني مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب شراء رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف 27.7% من أسهم النادي في فبراير/شباط، ليتخلف بفارق طفيف عن الريال (50 مليون دولار).

أما المركز الثالث فعاد إلى برشلونة الذي بلغت قيمته 5.6 مليارات دولار، بزيادة 2%، وبفارق 100 مليون دولار عن النادي الملكي، حيث يحصل على 189 مليون دولار سنويا من رعاة قميصه.

بدورها، حجزت 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز مقعدها ضمن قائمة أغلى الأندية في العالم 10 أندية بعدما وقعت رابطة البريميرليغ في ديسمبر/كانون الأول اتفاقية تلفزيونية محلية جديدة للمواسم من 2025-2026 إلى 2028-2029.

وبموجب هذه الاتفاقية ستحصل أندية الدوري الممتاز على أكثر من ضعف إيرادات البث المحلي لأي دوري كرة قدم آخر، ونحو ضعف الدوري الإسباني إذا تم احتساب اتفاقيات البث الدولي.

ويتم تقييم الأندية وفقا لعوامل عدة، على رأسها دخل الأندية وعقود الرعاية والأصول المملوكة لها.

Real Madrid is the most valuable football club in the world for the third year in a row, per @Forbes 💰 pic.twitter.com/yuonFPx4rp — B/R Football (@brfootball) May 23, 2024

قائمة 10 أندية كرة قدم الأعلى قيمة في العالم:

1- ريال مدريد الإسباني: (6.6 مليارات دولار).

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي: (6.55 مليارات دولار).

3- برشلونة الإسباني: (5.6 مليارات دولار).

4- ليفربول الإنجليزي: (5.37 مليارات دولار).

5- مانشستر سيتي الإنجليزي: (5.1 مليارات دولار).

6- بايرن ميونخ الألماني: (5 مليارات دولار).

7- باريس سان جيرمان الفرنسي: (4.4 مليارات دولار).

8- توتنهام الإنجليزي: (3.2 مليارات دولار).

9- تشلسي الإنجليزي: (3.1 مليارات دولار).

10- أرسنال الإنجليزي: (2.6 مليار دولار).