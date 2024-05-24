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10 أندية كرة قدم الأعلى قيمة في العالم

Real Madrid's players observe a minute of silence in tribute to late Argentinian coach Cesar Luis Menotti before the start of the Spanish league football match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 14, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
ريال مدريد الإسباني هو النادي الأعلى قيمة في العالم (الفرنسية)
24/5/2024

تصدر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

وبلغت قيمة النادي الملكي 6.6 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 9% عن العام الماضي.

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ويعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تحقيقا للدخل (873 مليون دولار) بفضل حصوله على 205 ملايين دولار سنويا من رعاة قميصه، وهو الرقم الأعلى في كرة القدم وفقا لـ"فوتوبل بانش مارك".

ويتطلع الميرينغي إلى الظفر بلقب دوري أبطال عند مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.

ونجح الريال في إحراز 5 ألقاب بدوري الأبطال من أصل آخر 10 بطولات.

وحل في المركز الثاني مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب شراء رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف 27.7% من أسهم النادي في فبراير/شباط، ليتخلف بفارق طفيف عن الريال (50 مليون دولار).

أما المركز الثالث فعاد إلى برشلونة الذي بلغت قيمته 5.6 مليارات دولار، بزيادة 2%، وبفارق 100 مليون دولار عن النادي الملكي، حيث يحصل على 189 مليون دولار سنويا من رعاة قميصه.

بدورها، حجزت 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز مقعدها ضمن قائمة أغلى الأندية في العالم 10 أندية بعدما وقعت رابطة البريميرليغ في ديسمبر/كانون الأول اتفاقية تلفزيونية محلية جديدة للمواسم من 2025-2026 إلى 2028-2029.

وبموجب هذه الاتفاقية ستحصل أندية الدوري الممتاز على أكثر من ضعف إيرادات البث المحلي لأي دوري كرة قدم آخر، ونحو ضعف الدوري الإسباني إذا تم احتساب اتفاقيات البث الدولي.

ويتم تقييم الأندية وفقا لعوامل عدة، على رأسها دخل الأندية وعقود الرعاية والأصول المملوكة لها.

قائمة 10 أندية كرة قدم الأعلى قيمة في العالم:

1- ريال مدريد الإسباني: (6.6 مليارات دولار).

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي: (6.55 مليارات دولار).
3- برشلونة الإسباني: (5.6 مليارات دولار).
4- ليفربول الإنجليزي: (5.37 مليارات دولار).
5- مانشستر سيتي الإنجليزي: (5.1 مليارات دولار).
6- بايرن ميونخ الألماني: (5 مليارات دولار).
7- باريس سان جيرمان الفرنسي: (4.4 مليارات دولار).
8- توتنهام الإنجليزي: (3.2 مليارات دولار).
9- تشلسي الإنجليزي: (3.1 مليارات دولار).
10- أرسنال الإنجليزي: (2.6 مليار دولار).

المصدر : مواقع إلكترونية