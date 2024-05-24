مهدد بالإيقاف مدى الحياة.. هل تعمد البرازيلي باكيتا الحصول على بطاقات صفراء في المباريات؟

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب وست هام لوكاس باكيتا بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد مزاعم بأن البرازيلي حصل عمدا على بطاقات صفراء.

ووجهت للاعب اتهامات بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي في 4 مباريات، أمام ليستر سيتي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأستون فيلا في 12 مارس/آذار 2023، وليدز يونايتد في 21 مايو/أيار 2023، وبورنموث في 12 أغسطس/آب 2023.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي، في بيان، أن باكيتا "سعى بشكل مباشر إلى التأثير على سير اللعب أو السلوك أو أي جانب آخر خلال هذه المباريات من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة من الحكم لغرض غير لائق، والتأثير في سوق المراهنات من أجل شخص واحد أو أكثر للربح".

West Ham United’s Lucas Paqueta has been charged with misconduct in relation to alleged breaches of FA Rules E5 and F3. Full statement: https://t.co/dO1hYIMc2k pic.twitter.com/lRzcSHV3JI — FA Spokesperson (@FAspokesperson) May 23, 2024

كما اتهم اللاعب البالغ 26 عاما بانتهاكين آخرين بشأن الفشل المزعوم في "الامتثال لقاعدة الاتحاد الإنجليزي إف 3".

وحقق الاتحاد مع باكيتا في سبتمبر/أيلول الماضي وحصل على حق الوصول إلى هاتفه.

وأمام باكيتا مهلة حتى 3 يونيو/حزيران المقبل للرد على الاتهامات، مع مراعاة أي طلب لتمديد الموعد النهائي.

وتعتبر التهم الموجهة إلى اللاعب خطيرة للغاية، حيث يواجه حظرا عالميا طويلا إذا ثبتت إدانته من قبل لجنة مستقلة.

وأجهض تحقيق الاتحاد الإنجليزي، في أغسطس/آب 2023، انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي عندما اكتشف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن هناك قضية ضده.

وسارع باكيتا عبر صفحته على إنستغرام إلى نفي هذه الاتهامات، قائلا "أنا مندهش للغاية ومنزعج من قرار الاتحاد الإنجليزي توجيه الاتهام لي".

وأردف "على مدى 9 أشهر، تعاونت مع كل خطوة من التحقيق وقدّمت كل ما أستطيع من معلومات، أنفي التهم برمتها وسأقاتل بكل جهد لتبرئة اسمي، ونظرا للعملية الجارية، لن أقدّم أي تعليق آخر".

من ناحيته، قال وست هام في بيانه "يقر النادي بتسلّم اتهام الاتحاد الإنجليزي الذي تلقاه لوكاس باكيتا بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعده".

وتابع "ينفي لوكاس بشكل قاطع هذه الانتهاكات وسيواصل الدفاع بقوة عن موقفه، سيواصل النادي الوقوف إلى جانب اللاعب ودعمه طوال العملية ولن يدلي بأي تعليق آخر حتى يتم الانتهاء من الأمر".

وكان الاتحاد الإنجليزي عاقب ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد، بالإيقاف لشهرين مع وقف التنفيذ، بسبب انتهاك لوائح مكافحة المراهنات.