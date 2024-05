مهدد بالإيقاف مدى الحياة.. هل تعمد البرازيلي باكيتا الحصول على بطاقات صفراء في المباريات؟

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب وست هام لوكاس باكيتا بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد مزاعم بأن البرازيلي حصل عمدا على بطاقات صفراء.

ووجهت للاعب اتهامات بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي في 4 مباريات، أمام ليستر سيتي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأستون فيلا في 12 مارس/آذار 2023، وليدز يونايتد في 21 مايو/أيار 2023، وبورنموث في 12 أغسطس/آب 2023.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي، في بيان، أن باكيتا "سعى بشكل مباشر إلى التأثير على سير اللعب أو السلوك أو أي جانب آخر خلال هذه المباريات من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة من الحكم لغرض غير لائق، والتأثير في سوق المراهنات من أجل شخص واحد أو أكثر للربح".

West Ham United’s Lucas Paqueta has been charged with misconduct in relation to alleged breaches of FA Rules E5 and F3.

